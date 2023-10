Polar dévoile sa Vantage V3, une smartwatch multisport haut de gamme !

Une toute nouvelle technologie et plateforme d'analyse de données

elle réduit au minimum les fuites de lumière, diminue considérablement les interférences dues aux mouvements du bras et améliore l'efficacité énergétique pour offrir une précision accrue de 25 % dans les sports les plus populaires, comme la course à pied et le cyclisme

Le plein de widgets !

Et le sport ?

Prix et disponibilité

Côté technique, elle arbore unhaute résolution de 1,39 pouce avec une résolution de 462 pixels par pouce. Avec son design bord à bord, elle intègrerépartis de manière symétrique autour du cadran rond en aluminium. Cet agencement a été étudié pour faciliter(notamment avec des gants, dans l'eau ou en cas d'entrainements intensifs). Elle se veut compatible avec les bracelets de montre standard de 22 mm.Elle est également dotée d'un(plus précis à l'intérieur des bâtiments et en cas de mauvaises conditions météorologiques), des cartes disponibles hors ligne (toujours pas sur l'Apple Watch), un nouveau processeur annoncé comme 29% plus rapide par rapport à la Vantage V2 et une mémoire interne de 32Go.(un point sur lequel l' Apple Watch classique pêche, un peu moins du coté de l' Ultra ). D'après le constructeur, les utilisateurs pourront profiter jusqu'à 140 heures d'entraînement sur une seule charge en mode économie d'énergie, et jusqu'à huit jours complets d'affichage.Désormais,, comme l'activité cardiovasculaire, le système nerveux autonome et la température cutanée. Ces informations sont ensuite traduites et analysées en insights :Polar Elixir est aussi une. En sus des ajustements d'algorithme, la structure du capteur a été repensée :s. Elle inclut toutes les fonctionnalités de suivi de l'activité, d'entraînement, de récupération et de sommeil qu'on peut trouver dans ce type de montre.Elle y ajoute surtout des, aussi bien post exercice (test Orthostatique), que pendant la nuit (et).et les commandes seront expédiées à partir du 25 octobre, date officielle de sa commercialisation.