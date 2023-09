Comment utiliser le Double Tap sur l'Apple Watch Series 9

Une extension d'une fonction d'accessibilité

une touche de magie

COmment utiliser le Double Tap

Mais il ne s’agit pas d’une totale nouveauté, même si Apple le présente comme. En effet,Pour activer AssistiveTouch, il suffit de serrer rapidement votre poing deux fois. Lorsque vous levez votre poignet, un anneau bleu autour de l'écran de votre Apple Watch indique que la fonctionnalité AssistiveTouch est activée. Il est d'ailleurs possible de changer la couleur de ce signal visuel dans Accessibilité > AssistiveTouch > Couleur.Le double tap de l’ Apple Watch Series 9 se matérialise. L’Apple Watch reconnait alors la contraction des muscles du poignet et lance une commande spéciale, en fonction de l’app ouverte.Pendant la keynote, Jeff Williams a fait une petite démonstrationMais on pourra aussi l'utiliser pour lancer ou stopper une playlist avec ses courses à la main, arrêter un minuteur, prendre connaissance d'un message.Un premier double tap permettra aussi d'ouvrir une pile intelligente depuis sa montre, un second double tap les fera défiler -remplaçant finalement le rôle de la couronne digitale. Il insiste sur le côté pratique de n'utiliser qu'une seule main, quand on ne peut pas faire autrement. En effet le bouton correspond à la fonction principale d'une application.Durant Rêvélation, Apple a insisté sur ces possibilités proposées par l’Apple Watch Series 9 grâce à sa puce S9, mais aussi l'accéléromètre, le gyroscope et les capteurs de fréquence cardiaques.