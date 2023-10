Apple confirme son challenge du 11 novembre

11 minutes d'activité pour une médaille

Veterans Day

. Cette date est en effet commémorée dans le monde sous différentes appellations : Jour de l’Armistice de 1918 en Europe, ouaux États-Unis en hommage à tous les combattants des forces armées.Pour gagner les trophées du jour, il faudra simplement effectuer un entraînement de 11 minutes ou plus -là aussi c'est une constante pour ce challenge en particulier. Les activités pourront être comptabilisées via l' Apple Watch , ou de toute app sportive qui peut se synchroniser avec l'app Santé de l' iPhone Une fois les objectifs remplis, les utilisateurs pourront recevoir leurs trophées virtuels (disponibles dans l'app Forme > Résumé > Trophées > Plus de détails), ainsi que des autocollants spéciaux. Ces derniers pourront être utilisés avec Messages et FaceTime.