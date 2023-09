Apple Watch Series 9 et Ultra 2 : le point sur les nouveautés attendues

Puce S9 : plus de puissance et d'autonomie

Nouveaux capteurs et puce U2

Si la star du show sera bien évidemment l'attendue gamme d' iPhone 15 Les premières rumeurs évoquaient une évolution assez minime pour cette année, avec simplement l'arrivée d'une nouvelle puce S9 basée sur les cœurs efficients Blizzard cadencés à 2,016 GHz et gravés en 5 nm de l'A15 équipant les iPhone 13 , iPhone 13 Pro et iPhone 14 Ce serait déjà une intéressante nouveauté en soi,. En effet,. Les puces S6, S7 et S8 sont des SIP (pour System In Package) dotés de deux cœurs s'appuyant sur les cœurs basse consommation Thunder cadencés à 1,8 GHz de la puce A13 gravée en 7 nm et lancée en 2019 au sein des iPhone 11 et 11 Pro.Les derniers bruits de couloirs rapportés par le souvent bien renseigné Mark Gurman de Bloomberg. Cette dernière permettrait de s'appuyer sur la technologie Ultra-wideband afin d'offrir une localisation encore plus précise des objets compatibles (comme les AirTags). Cette puce serait également présente sur les iPhone 15 et iPhone 15 pro.Les nouvelles Apple Watch pourraient également profiteret Cupertino s'appuierait pour la première fois cette année sur l'impression 3D pour la conception de certaines pièces du châssis de l'Apple Watch Series 9. Enfin,, et il faudrait attendre l'année prochaine et l'arrivée de l' Apple Watch X pour voir de réels changements sur ce point, qui pourrait s'accompagner d'un nouveau système de fixation magnétique pour les bracelets, et peut-être de fonctions de suivi de santé inédites.