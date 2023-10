Pas d'Apple Watch Ultra 3 en 2024, mais deux MacBook lowcost ?

Pas d'Apple Watch Ultra 3 en 2024 ?

pour développer des fonctionnalités innovantes de gestion de la santé

Non pas un mais deux MacBook low cost ?

D'après l'analyste,-ce qui ne serait pas plus mal pour concentrer de vrais apports entre deux générations et justifier / pousser au changement.En effet, il estime que la firme a besoin de plus de tempsmais aussi. En effet, d'après certaines rumeurs, la prochaine Apple Watch Ultra pourrait être dotée d'un plus grand écran micro-LED de 2,1 pouces, mais pas avant 2025 ou 2026.Hier, Ming-Chi Kuo estimait possible le lancement d'un MacBook lowcost ( pourquoi pas un MacBook 12 ?). Il semblerait d'ailleurs qu'un autre leaker - yeux1122 - ait de nouvelles informations sur le sujet : apparemment ce ne seraitEn revanche, il se pourrait que ces modèles soient destinés à l'éducation. L'information manque là de précision : est-ce qu'il évoque des modèles non accessibles pour le commun des mortels ou des modèles vraiment peu puissants qui serviraient pour équiper les établissements scolaires ou les étudiants ?