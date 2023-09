Apple Watch Ultra 2 : écran encore plus lumineux, puces S9 et U2, et c'est tout !

Apple Watch Ultra 2

Disponible le 22 septembre

L'Apple Watch Ultra 2 reprend les puces S9 et U2 des Apple Watch Series 9, la fonction Double Tab, Siri en local, et, une première sur une montre connectée.avec une boussole et l'affichage de l'altitude. Apple indique que le boitier est conçu avec du matériel reyclé, de façon plus marquée que l'an dernier. L'évolution semble assez légère pour cette Apple Watch Ultra 2 mais les amateurs (et les possesseurs de la version précédente) pourront se consoler avec la nouvelle teinte orange de certains bracelets.L'Apple Watch Ultra 2 seraNotons que watchOS 10 sera déployé dès le 18 septembre.