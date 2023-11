Le pass Navigo arrive sur les Samsung Galaxy Watch ! (et l'Apple Watch alors ?)

Le pass navigo sur la montre ? Oui mais Android...

La technologie est apparemment fonctionnelle et des usagers s’en servent déjà depuis quelques mois pour accéder au métro sans incident notable.

En pratique comment ça marche ?

En effet, d'après, on apprend aujourd'hui quet. En attendant, il est possible de participer au test grandeur nature, à condition d'avoir une Galaxy Watch et de prendre le métro parisien.Pour cela, il faut s'inscrire sur le site d’Île-de-France Mobilités au programme bêta.Il s’agit désormais d'augmenter les personnes possédant un accès pour mettre le système à l'épreuve du nombre.. Cette fonctionnalité concerne pour le moment les Samsung Galaxy Watch 4, 5 ou 6 -la majorité des smartphones Android la proposant depuis plus d’un an.En revanche,qui doivent patienter jusqu'à l'année prochaine, et encore un petit peu plus pour voir la fonction débarquer sur l' Apple Watch ...En effet, toujours d'après Le Parisien, la durée de cette expérimentation -qui va coûter 120 000 euros à IDFM- n’a pas été précisée.Tout n'est pas perdu, mais l'attente est franchement longue !