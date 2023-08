Le pass Navigo devrait enfin arriver début 2024 sur l'iPhone

Le pass Navigo enfin sur l'iPhone

Comment va fonctionner le pass Navigo ?

Si l'on pouvait déjà recharger son Navigo via l'app dédiée et les nouvelles cartes, on devait encore utiliser le badge physique pour prendre le métro et le RER. Certains fournisseurs de cartes bancaires avaient tenté de passer par Wallet via un moyen détourné, mais la solution restait assez inconfortable pour les utilisateurs.Face aux critiques des officiels et aux demandes des usagers,. Cette décision permet au passage de mettre fin aupour forcer les choses.Depuis longtemps. Mais dans l'histoire, la californienne a sa part de responsabilité : en refusant d'ouvrir sa NFC, elle complique sacrément le quotidien et oblige les services publics à conclure des accords spécifiques pour intégrer ces badges. Sans ce précieux sésame, impossible d'écrire dans la puce, et donc, de valider le badge sur les portiques., Cupertino subissant depuis de nombreuses années les attaques des banques cherchant à accéder à la puce pour développer leurs propres apps.Le smartphone pourra être utilisé afin de débloquer les portiques et de valider son titre de transport, partout dans la région IDF.En outre, unpourra être téléchargé directement dans l'application Cartes, en sus des cartes bancaires et autres cartes de fidélité compatibles. Ce qui devrait enfin faciliter le quotidien des Franciliens !