Avec la Nova, la ScanWatch 2 de Withings enfile une combinaison de plongée

Une Scan Watch prête à plonger

Des fonctions santé classiques

zones de variation de température en entraînement

fournir le nec plus ultra de l'analyse des variations de température

40 activités répertoriées

Pour autant les fonctions vraiment dédiées à cette activité semblent réduite, il n’y a pas d’ordinateur de plongée. En revanche, la montre estElle dispose d’un bracelet supplémentaire en fluoroélastomère supportant l’eau de mer.Pour le reste, elle est dotée d’un cadran soleillé doté d’index, des aiguilles Luminova, un boîtier en acier inoxydable aux bords polis et un verre saphir. Elle possède une lunette rotative en céramique et un bracelet Oyster de 18 mm afin d’apporter un maintien sûr et confortable. Notons que les données apparaissent également sur unOn trouve le suivi, qui est mesurée (contrairement à de nombreuses smartwaths dont l’ Apple Watch ) en continu / de jour comme de nuit. Ces dernières peuvent être un indicateur de problèmes de santé ou de maladies, mais dans un cadre plus sportif, elles servent àgrâce aux. Pour cela, Withings a élaboré le module TempTech24/7, qui associe divers capteurs miniatures afin deCôté coeur, on découvre, avec un relevé de la fréquence cardiaque au repos élevée ou basse ainsi qu’irrégulière. Parmi les fonctions indispensables, on pourra également profiter d’une estimation des niveaux de saturation en oxygène dans le sang (soit la saturation pulsée en oxygène ou SpO2).D’ailleurs, aucune des photos ne montre d'utilisatrice mais elle propose tout de même... leCeci permettra d’évaluer sa performance avec les zones de fréquence cardiaque et son indice de forme cardio grâce à l'estimation VO2 max. Son autonomie est annoncée jusqu’à 30 jours avec un temps de chargement de 2 heures sur son socle de chargement (compatible USB-C). Elle est reliée par Bluetooth à l’ iPhone et l’app compagnon Withings Health Mate.La nuit n’est pas oubliée avec un score de qualité du sommeil. On pourra étudier la qualité de son sommeil et obtenir des conseils afin de l’améliorer.. Elle est disponible sur le site de Withings au prix de