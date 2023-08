Nouvelles ScanWatch de Withings, de sérieuses concurrentes de l'Apple Watch

Un vrai suivi de température !

La ScanWatch Light, une vraie concurrente pour l'Apple Watch SE

cette nouvelle génération de ScanWatch sont des montres qui représentent une fusion remarquable de technologie de pointe avec un design intemporel, établissant une nouvelle norme en matière de suivi de santé et de style. Avec une capacité encore plus grande à suivre en continu des mesures de santé avancées qui n'étaient autrefois disponibles que dans un cadre clinique, nous donnons aux utilisateurs les moyens d'intégrer une meilleure santé dans leur vie quotidienne

Précommande et Disponibilité

La ScanWatch 2 se positionne comme la plus grande smartwatch hybride de Withings, intégrant un grand nombre de nouveautés,(contrairement à l'Apple Watch Series 8 et ça c'est une vraie différence).Ce dernier baptiséutilise: un thermistance, un flux de chaleur, un capteur PPG et un accéléromètre. Les données recueillies sont traitées par un algorithme qui utilise le mouvement, la fréquence cardiaque et la température de la peau pour fournir des informations sur la santé.(et pas la nuit) puis de construire un modèle de référence qui trouvera plusieurs utilisations. Par exemple, elle permettrait d'aider à optimiser ses séances d'entraînement et à détecter certains symptômes ou maladie (là encore on en aurait eu besoin pendant le COVID).(elle est homologuée par la FDA aux Etats-Unis). Elle permet donc la détection de la fibrillation auriculaire par ECG, la mesure du SpO2, le suivi du sommeil et des perturbations respiratoires, le suivi de l'activité physique et d'une série de mesures cardiovasculaires.: variation de la température corporelle de référence, suivi du cycle menstruel, variation de la fréquence cardiaque et détection automatique de plus de 40 activités distinctes (mieux que l'Apple Watch, on espère).Ce modèle se veut plus léger, il lui manque les capteurs de température, l'ECG, la détection de la fibrillation auriculaire et les notifications de fréquence cardiaque élevée et basse de la ScanWatch 2. Elle ne propose pas non plus de mesure de l'oxygène dans le sang.Comme la ScanWatch 2, elle fournit un aperçu complet de la santé cardiaque, du suivi de l'activité et des cycles du sommeil. Elle bénéficie d'ailleurs de la même technologie HealthSense etQuoiqu'il en soit, pour Eric Carreel, Fondateur et Président de Withings,en noir argenté (42 mm), blanc argenté (38 mm), noir argenté (38 mm) et sable or rose (38 mm) et -dans un second temps- en blanc argenté (42 mm) et bleu or rose (38 mm).De son côté,, avec au choix, un cadran noir argenté, blanc argenté et sable or rose et plus tard avec un cadran bleu clair et vert clair.Chaque modèle est proposé avec un écran OLED 16-bit, avec de nombreux bracelets de couleur en option.