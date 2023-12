Amazon brade l'Apple Watch Ultra : elle est à son prix le plus bas !

L'Apple Watch Ultra à 679€ !

Un modèle lancé à 999€

Si vous ne voulez pas payé plein pot les 899€ de la seconde génération. Pour rappel, l'Apple Watch Ultra a été pensée pour les sportifs et les baroudeurs, mais également pour les utilisateurs en mal d'autonomie.Cette Apple Watch Ultra lancée à 999 euros dispose, d'un écran très lumineux atteignant 2 000 nits, d'un mode nuit automatique avec certains cadrans,permettant de basculer d'un sport à l'autre, de démarrer une activité, ou de lancer un raccourci comme la lampe torche (très pratique au quotidien),, d'un GPS plus précis utilisant deux fréquences et captant davantage de satellites, une sirène de 86 dB, de la 4G sur l'ensemble des modèles,(l(autonomie est identique entre les deux génération d'Ultra).L'Apple Watch Ultra peut ainsiet ainsi permettre de partir en week-end sans forcément devoir embarquer le chargeur. Croyez-moi, cela change tout !