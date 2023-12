Une Apple Watch Ultra encore plus grosse, ça vous tente ?

L'Apple Watch serait le premier produit Apple avec un écran Micro-LED

Une Apple Watch Ultra encore plus grosse en 2026 ?

L'Apple Watch a été le premier produit Apple à disposer d'une dalle OLED, et ce dès son introduction en 2014, bien avant la Touch Bar des MacBook Pro 2016. Selon les bruits de couloir,. Pour rappel, les dalles Micro-LED existent déjà et sont surtout utilisées pour des démonstrations et sur le marché professionnel tant la production de cette technologie est encore onéreuse.Pour faire simple, le Micro-LED (à ne pas confondre avec les mini-LED, qui est simplement du LCD avec davantage de zones d'éclairage)(chaque pixel produit sa propre lumière)(pas de soucis de brûlure comme sur l'OLED).Bref, cette technologie s'approche de la perfection, mais est encore trop coûteuse actuellement pour les appareils grand public. C'est pourquoiSelon des informations glanées auprès des chaines d'approvisionnement et des fournisseurs par TrendForce , cette Apple Watch de 2026 ne serait pas seulement équipée d'une dalle Micro-LED, mais proposerait. Cette future Apple Watch serait donc plus imposante, et certainement plus chère vu la technologie embarquée.Ce n'est pas mon cas, mais. D'ici 2026, Cupertino proposera peut-être une taille plus petite pour l'Ultra, comme pour le modèle de base,. La version la plus imposante pourrait alors être la seule à disposer de la dalle Micro-LED, comme ce que l'on retrouve actuellement sur les iPad Pro , où seules les versions 12,9 pouces proposent un écran Mini-LED.