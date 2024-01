Auriez-vous été tenté par une Apple Watch Ultra toute noire ?

Une APPLE WATCH ULTRA Noire ?

Il y a quelques mois, on avait remarqué un, inclus dans un dossier déposé par Apple. Mais ce genre de cliché n’est jamais garant du produit définitif et peut n’être qu’un simple visuel.Aujourd’hui c’est à nouveau sur X que l’on trouveLe coloris montre bien qu’il a été. Ce qui vient corroborer certaines rumeurs selon lesquelles Apple avait bien l'intention de sortir une version plus sombre.Évidemment aucune raison n’est fournie quant à ce changement de dernière minute… Peut-être la crainte d’uneEn effet, les coloris sombres ont tendance à moins bien vieillir que le traditionnel argent -ce que j’ai pu moi même constaté de première main !