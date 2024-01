Une App pour transformer votre montre connectée en souris (mais pas l'Apple Watch)

L'App WowMouse transforme votre montre en souris...

...pour quelques modèles Android seulement

L'application WowMouse est donc capable de(via Assistive Touch). Il sera ensuite envisageable de contrôler le pointeur de la souris en bougeant votre bras en l'air, ce qui pourrait s'avérer inconfortable au bout d'un moment, et de cliquer en touchant deux doigts (à l'image de la fonction toucher deux fois des Apple Watch Series 9 et Ultra 2 sous watchOS 10).L'App WowMouse qui est d'ores et déjà disponible sur le Google Play Store(pour Human Interface Device)Toutefois, cela ne fonctionne pas avec toutes les montres, loin de là.En effet, la firme indique clairement sur son site que. Tout n'est pas rose du côté d'Android et Wear OS non plus puisque seules les Samsung Galaxy Watch 4/5/6, les TicWatch E3 et TicWatch Pro 3 ont été essayées avec succès. L'App peut être installée sur les Pixelwatch 1 et 2 mais la détection du clic ne semble pas satisfaisante.Bref, l'App pourrait être intéressante pour certains utilisateurs,ce qui en limite clairement l'intérêt.