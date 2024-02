Quel jour de la semaine affiche le plus haut risque d'AVC ?

Un lundi à risques !

Du lundi au dimanche, la pression artérielle baisse au cours de la journée. Ça veut dire que la moyenne du lundi est supérieure à celle du mardi, du mercredi, etc. C’est le lundi matin que la pression est la plus élevée et l’ensemble des modifications du système artériel est le plus à risques de complication !

Outre ses produits et services en lien avec la santé connectée, Withings propose régulièrement des études sur le sujet. Dans son dernier papier, on apprend queWithings s'est ainsi basée sur). Elles ont été relevées de manière anonyme entre juin 2020 à octobre 2023, et ce, auprès d’adultes ayant au moins douze mesures dans une des deux catégories. De ces analyses, il a été constaté que(faut-il pour autant se méfier des lundis froids...?).D'après le Professeur Stéphane Laurent (cardiologue à l’Hôpital Européen Georges Pompidou à Paris et chercheur sur le sujet de la vitesse d’onde de pouls),Dans cette étude, commandée auprès de YouGov et réalisée les 30 et 31 janvier 2024 auprès de 1007 personnes, 40% des Français identifient le lundi comme le jour qu’ils aiment le moins, et un tiers se considèrent stressés dès le dimanche soir.Faut-il hiberner tous les lundis pour autant ? Plus la pression artérielle est élevée, plus le rythme cardiaque accélère et le volume augmente, et avec lui, les risques d’infarctus ou d'AVC. Pour éviter cela, des experts préconisent de mettre en place: comme méditer ou regarder un film (serein) pour se concentrer sur le moment présent. C'est en effet ce que suggère Mathilde Chevalier-Pruvo -Un peu plus terre à terre, le Professeur Stéphane Laurent rappelle que pour prévenir les accidents cardiovasculaires, il faut surtout. Bref faire du sport et manger mieux !