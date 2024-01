Withings dévoile un dispositif pour faire son checkup santé à domicile #CES2024

Petit mais costaud

Données recueillies :



- la température corporelle, en détectant automatiquement l’artère temporale

- un électrocardiogramme de grade médical, pour détecter anomalies cardiaques à tout moment

- une oxygénation du sang, pour aider à évaluer le système respiratoire via la mesure de la saturation en oxygène

- une auscultation par stéthoscope digital, pour écouter le cœur et les poumons

Faciliter le suivi de sa santé

créant la télévisite augmentée permettant la prise de mesure live fournissant des données précises en temps réel aux médecins

Jusqu’à présent, la firme proposait de contrôler son poids avec sa large gamme de balances connectées, de plus en plus pointues. Désormais Withings entend améliorer ce suivi constant avec la possibilité d’observer plus attentivementCe produit se veut vraiment portable -à peine plus grand qu’un smartphone- mais un concentré de technologie. Il permet de faire unet les données peuvent être récupérées par l'app Santé d'Apple.: un stéthoscope digital, un électrocardiogramme 1 dérivation, un oxymètre miniaturisé et un thermomètre sans contact. BeamO est équipé de capteurs de pointe qui d’une part envoient des ondes lumineuses pour interpréter les schémas de circulation sanguine et la température. Et d’autre part, captent les ondes acoustiques pour étudier le cœur et les poumons.Après avoir récupéré les données, BeamO va alors se synchroniser en Wi-Fi à l’app Withings., qui va intégrer de nombreuses informations et les présenter sous forme lisible.Une réelle amélioration dans le parcours de soin, surtout. Là encore, il ne s’agit pas de remplacer les professionnels de santé mais d’enregistrer des informations. Voire de les partager plus rapidement via la fonction pdf -bien pratique pour les téléconsultations.Withings ouvre une nouvelle ère au suivi médical à distance en