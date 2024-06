Apple aime les gros poissons !

Belle prise !

Double Tap

Télécommande de l'App Photo

Au menu,. Dans la petite vidéo, on voit un homme attraper un énorme poisson (qui ressemble fortement à une carpe digne d'un anime). Pendant qu'il tente de maitriser sa prise récalcitrante, il, posé en équilibre face à lui (il avait tout prévu !). Après quelques essais, il obtient son cliché avec unpour le poisson :-)Pour rappel, toutes les Apple Watch propose une application dédiéequi va activer la caméra sur l'iPhone. La mise au point peut se faire d'un(là ça va etre compliqué). Une image peut aussi êtreest. Il permet d'activer plusieurs fonctions de l'Apple Watch d'une seule main en appuyant deux fois sur un pouce et un index. La fonctionnalité utilise des capteurs de l'Apple Watch pour détecter les mouvements et le flux sanguin pour reconnaître le geste.