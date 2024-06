L'Apple Watch Series X aurait un énorme écran

Un énorme écran !

De nouvelles fonctions santé

concept de capteurs santé

tous les indicateurs montrent que la nouvelle Apple Watch proposera un contrôle de la pression artérielle cet automne

Dans sa dernière note, Ming-Chi Kuo se penche sur la question. Il estime en effet que l'Apple Watch Series 10 (ou X, on ne sait pas trop si Apple optera pour la même nomenclature que l'iPhone) sera dotéeAinsi, elle passerait de 41 mm et 45 mm à environ 45 mm et 49 mm respectivement.. Cela voudrait dire que la grande Apple Watch aurait la même taille d'écran que l'Apple Watch Ultra (et cela pourrait aussi signifier une Apple Watch Ultra 3 encore plus grande ?).Précédemment, il était question pour Apple de-soit pour réduire l'épaisseur de la montre ou pour y glisser une batterie plus importante ou d'autres composants (comme le capteur de pression artérielle). Mais l'augmentation était plus mesurée, de telle sorte que le 41 mm devient 42 mm et le 45 mm devient 46 mm.L'analyste n'est pas le premier à évoquer cette possibilité. Mark Gurman de Bloomberg -pas plus tard qu'hier- a aussi annoncéIl avait également annoncé un nouveau design de la montre, la plus mince jamais sortie des usines d'Apple.En revanche, elle pourrait être dotée d'pour attacher et échanger des bracelets. Toutefois les bracelets des précédentes générations pourraient ne pas être compatibles (ce qui serait franchement problématiques pour tous ceux ayant déjà une grande et onéreuse collection).. L'ajout de ces fonctionnalités aiderait à améliorer le quotidien de nombreuses personnes souffrant d'hypertension artérielle et de diabète.Si la surveillance du diabète ne semble pas pour tout de suite, Mark Gurman parait plus optimiste pour le reste :D'après le journaliste deCette première itération proposerait davantage un système d'alerte (un peu comme la surveillance de température) que des relevés exacts.