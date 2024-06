Quelles nouveautés attendre pour les AirPods et les Apple Watch ?

iOS 18 : deux nouveautés pour les AirPods

Une nouvelle fonctionnalité de test auditif sera également prise en charge sur les AirPod d’Apple. Les écouteurs bénéficient également d'une nouvelle fonctionnalité d'aide auditive, mais cela ne sera peut-être annoncé que plus tard cette année… les nouvelles améliorations des AirPods seront au cœur de plusieurs nouveaux modèles à venir plus tard cette année.







La société travaille sur une nouvelle fonctionnalité de test auditif qui diffusera différentes tonalités et sons pour permettre aux AirPod de déterminer dans quelle mesure une personne peut entendre. L’idée est d’aider les utilisateurs à détecter les problèmes d’audition, un peu comme la façon dont l’application Apple Watch ECG vérifie les problèmes cardiaques.

Une nouveauté importante pour watchOS, réservée aux prochaines montres

L'application Santé fait l'objet de quelques mises à niveau, notamment une meilleure gestion des données sur la pression artérielle, en prévision des futures montres Apple dotées d'une détection de l'hypertension.

Au milieu de toutes les annonces sur les fonctions s'appuyant sur l'IA (qui pourraient être regroupées sous le nom Apple Intelligence ), Cupertino pourrait également dévoiler des nouveautés pour les AirPods. Selon Mark Gurman,Le test auditif pourrait ainsi permettre de. Ce test se rapprocherait alors d'une fonctionnalité de santé, comme on en trouve actuellement sur les Apple Watch et les iPhone. Du côté de l'aide auditive, Apple pourrait pousser encore plus loin ses fonctions d'accessibilité pour les AirPods, peut-être au point d'attendre l'arrivée de nouveaux modèles. Pour rappel, Apple pourrait dévoiler 2 versions d'AirPods 4 ainsi que des AirPods Max 2 dotés d'un port USB-C avant la fin de l'année. Avec watchOS 11, Apple pourrait se trouver dans une posture compliquée. En effet, le système pourrait étrennerAinsi, watchOS 11, couplé aux futures Apple Watch, embarquerait un système de surveillance de la pression artérielle au sein de l'App Santé.Comme pour toutes les fonctions de la montre, le système ne serait pas conçu pour remplacer un médecin ou une surveillance médicale, mais permettraitle tout accompagné d'un enregistrement (sous forme de journal) pour noter ce qui se passe à ce moment.