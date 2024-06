watchOS 11 améliore les widgets et le Défilement Intelligent

Une meilleure organisation sur sa montre

Comment utiliser défilement intelligent

- Ajouter un widget : Touchez +, puis touchez un widget en vedette ou touchez une app qui apparaît sous « Toutes les apps ». Certaines apps proposent plusieurs widgets.

- Supprimer un widget : Touchez le bouton Supprimer.

- Épingler et détacher des widgets : Touchez le bouton Épingler à droite du widget.



, ce qui le va le rendre encore plus rapide dans son utilisation quotidienne.Pour rappel,qui utilisent des informations comme l’heure, la position et l'activité pour afficher automatiquement les widgets les plus pertinents, et ce, au moment opportun durant votre journée. Par exemple, au début de la journée, l’application Météo va donner les prévisions. En cas de déplacement, la pile Défilement intelligent pourra proposer les cartes d’embarquement enregistrées dans l’app Cartes., les widgets seront affichés en fonction de l'heure, du lieu et d'autres facteurs. De même, les activités en direct sont prises en charge, par exemple pour suivre une livraison ou un trajet.En plus de Shazam, d'autres nouveaux ajouts de widgets Défilement Intelligent comprennent les alertes de temps violent, Traduction, Training Load (une nouvelle fonctionnalité d'entraînement de watchOS 11), Photos....et de la faire tourner vers le bas jusqu’à ce qu’apparaissent les widgets. Pour accéder au widget de votre choix, il suffira de le toucher. Notons qu'en bas du défilement intelligent se trouve un widget avec trois apps mise en exergue : Musique, Exercice et Messages.. La pile comprend un ensemble de widgets par défaut, mais on peut tout à fait les personnaliser manuellement. Il suffit de faire défiler l’écran vers le bas depuis le cadran, de maintenir le doigt sur la pile Défilement intelligent, puis d’effectuer l’une des opérations suivantes :