Bientôt l'iPhone le plus fin du monde ?

On m’a dit qu’Apple se concentre maintenant sur le développement d'un smartphone beaucoup plus mince à temps pour la gamme iPhone 17 en 2025. Elle travaille également à rendre le MacBook Pro et l'Apple Watch plus minces. Le plan est que le dernier iPad Pro soit le début d'une nouvelle classe d'appareils Apple qui devraient être les produits les plus fins et les plus légers de leurs catégories dans l'ensemble de l'industrie technologique.