watchOS 11 sonne-t-il définitivement le glas du cadran Siri ?

IA et défilement intelligent

Pour rappel, la fonction Défilement intelligent est un ensemble de widgets qui utilisent des informations comme l’heure, la position et l'activité. Elle permet d'afficher automatiquement les widgets les plus pertinents, et ce, au moment opportun durant votre journée. Par exemple, au début de la journée, l’application Météo va donner les prévisions. En cas de déplacement, la pile Défilement intelligent pourra proposer les cartes d’embarquement enregistrées dans l’app Cartes.

quel avenir pour le cadran Siri ?

Avec watchOS 11,, les widgets sont affichés en fonction de l'heure, du lieu et d'autres facteurs. De même, les activités en direct sont prises en charge, par exemple pour suivre une livraison ou un trajet.En plus de Shazam, d'autres nouveaux ajouts de widgets Défilement Intelligent comprennent les alertes de temps violent, Traduction, Training Load (une nouvelle fonctionnalité d'entraînement de watchOS 11), Photos....La dernière bêta a effectivement enlevé le cadran.. Il pourrait tout à fait revenir dans de futures bêtas ou être mis à jour avec Apple Intelligence avant son lancement.En effet, le cadran Siri a été lancé dans watchOS 3, mais le Défilement intelligent amélioré dans watchOS 11 semble plus puissant car il intègre facilement une nouvelle vue widget. En outre, comme Siri va être doté de super pouvoirs, il serait tout à fait logique de pouvoir le piloter correctement depuis son Apple Watch et donc de bénéficier d'un tout nouveau cadran dédié.