Une Apple Watch SE 3 moins chère, mais en plastique : ça vous tente ?

Une Apple Watch SE 3 encore moins chère ?

Un boitier entièrement en plastique ?

Power On

En septembre 2022,. Ce modèle, toujours proposé au catalogue, embarque une puce S8, un écran 30% plus grand, la détection de chute et d'accident de la route, le tout à partir de 279 euros en 40mm et 309 euros en 44mm (il est possible de la trouver à partir de 259 euros en promotion).L'Apple Watch SE 2 se distingue également du reste de la gamme( celle en contact avec la peau)Selon le bien renseigné Mark Gurman de Bloomberg dans sa dernière newsletter, Apple pourrait lancer, permettant ainsi de réduire les coûts de production afin de proposer un tarif plancher, et encore mieux placer son Apple Watch d'entrée de gamme face à la concurrence.Pour rappel, ce ne serait pas une première pour Apple qui avait lancé des MacBook en polycarbonate mais surtout(et son étui percé de trous rappelant un peu les Crocs),. Reste que ces Mac comme ces iPhone avaient parfois tendance à se fissurer avec le temps, ce qui n'était pas le cas des modèles plus haut de gamme.Reste à savoir. D'un autre côté, Apple pourrait ainsi proposer un modèle encore plus léger, et, la rendant ainsi encore plus attractive, le tout en réduisant le ticket d'entrée. N'hésitez pas à nous dire si vous seriez tenté ou au contraire rebuté par une Apple Watch dotée d'un boitier en plastique dans les commentaires ci-dessous.