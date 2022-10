Test Apple Watch SE 2 (2022) : la meilleure montre connectée de l'année ?

"SE" ou "Sans Etiquette"

Special Edition

Un écran souvent noir

On peut nager avec !

Aussi puissante que dans l'Apple Watch Ultra !

plus vite

2 capteurs de santé en moins

- le capteur d'O2 sanguin

- la fonction ECG (électrocardiogramme )

Une vraie sportive !

Une autonomie d'une journée

que

charge rapide

Une vraie Apple Watch !

200€ moins chère qu'une Series 8, mais pour qui ?

vieux

La Series 7, meilleur plan ?

{"minus":"Pas d'écran toujours allumé

Pas d'ECG

Ecran plus étriqué","featured":"true","price":"Dès 299€","overallGrade":"9","id":"xme79e","title":"Apple Watch SE 2 (2022)","plus":"Son prix

L'écran lumineux

La puce S8, comme sur l'Ultra !

GPS précis

Fonctions de santé

Détection de chute\/accident

4G en option","content":"C'est LE bon plan de 2022 : une montre pas chère, complète, avec tous les capteurs indispensables, et même quelques bonus, comme la détection d'accident. Seul l'absence d'ECG ou d'écran toujours allumé pourra faire hésiter face à une Series 5, 6 ou 7, que l'on trouve encore parfois sur le marché."}

Après une petite semaine à notre poignet,, même si son écran, son design et ses fonctionnalités sont légèrement en deçà des derniers modèles., n'ont pas vraiment de signification. Apple avait déclaré que cet acronyme était pour, une formule moins péjorative que d'évoquer un produit bas-de-gamme ou castré en fonctionnalités.Tous les SE ont en commun plusieurs caractéristiques.: la garantie, les mises à jour à venir, les pièces de rechange... On est loin du reconditionné ou du déstockage par exemple, dont la durée de vie est très variable.Ensuite,. Sur notre SE, il reprend en fait pour beaucoup celui de la Series 5 et souvent, Apple gagne économise sur les matériaux ou les boitiers, avec ici de l'aluminium et du verre Ion-X -mais comme la Series 8 d'entrée de gamme finalement. Seule la partie inférieur est cette fois en plastique cette année, mais cela n'a pas tellement d'importance... sauf peut-être pour les rayures si vous la posez sur un chargeur un peu agressif.Enfin,: moins de capteurs, comme un appareil photo d'un autre âge (iPhone SE) ou un écran de moins bonne qualité. En revanche,, les SE bénéficient très souvent de la dernière génération... comme sur notre Apple Watch justement !. Déjà, il ne bénéficie pas de l'aspect bord-à-bord apparu sur les series 7 et 8 -mais rien d'étonnant. On est en fait bloqué autour de la Series 5, une très belle montre à l'époque, mais qui conserve une bande noire assez marqué autour de la dalle.Autre déconvenue, déjà plus gênante pour moi, qui est habitué à avoir l'écran toujours allumé :. Cela fait assez bizarre en 2022, et Apple a été un peu chiche sur ce point, d'autant que la fonction est disponible depuis la Series 5 !Mais tout ceci est-il vraiment gênant ?En extérieur, aucun souci de visibilité. Même dans notre test dans les calanques, et même face à l'Apple Watch Ultra vraiment très lumineuse, on n'a jamais été vraiment gênés pour voir ses performances sportives en plein soleil -un bon point, donc.Enfin,. Même sur la petite version (40mm), on obtient la même autonomie que la Series 8 45mm ! (voir plus bas). Je regrette juste qu'en réunion ou au cinéma, il faille systématiquement relever le poignet et bien montrer à son voisin qu'on regarder l'heure passer...: elles résistent mieux aux particules très fines, comme la poussière ou les projections d'eaux brutales (douches, jetski, sports nautiques...). Mais en pratique, les soucis liés aux intempéries sont extrêmement rares sur les montres d'Apple et ce, depuis la première version déjà !. A la mer, veillez quand-même à faire attention à ne pas la rayer (sables, rocher) et à bien la rincer pour éviter les dégâts liés au sel. Elle résiste même à 50m si vous avez envie de plonger avec !. Il s'agit d'un modèle bi-coeur, qui semble suffire pour animer les interfaces des montres connectées, y compris la version Ultra pourtant plus exigeante.Grâce à cela, les Apple Watch sont moins vite obsolètes., vendue trois fois plus chère ! Par ailleurs, grâce à son petit écran, le nombre de pixels est plus faible et donc, ira potentiellementsur les animations complexes., vous pourrez enregistrer assez de musiques pour tenir un marathon. Seul bémol,, utilisée pour localiser les produits ou pour les versions les plus évoluées de CarKey.assez notables :C'est un peu dommage lorsqu'on sait que cette montre convient très bien aux seniors. Mais ces dernières bénéficient quand-même de fonctionnalités de santé majeures, comme le suivi cardiaque (détection d'un rythme faible ou des arythmies). Autre atour de cette SE,, justement !Et chose inédite,Ce n'est pas rien, surtout à ce prix ! Et pour appeler les secours, il faudra la version 4G (en option) ou être à portée de son iPhone ou d'un réseau WiFi -comme sur l'Apple Watch Series 8 finalement.Parmi le reste des fonctionnalités intéressantes, on notera aussi-mais sans la température, réservée à la Series 8.C'est vrai,, cela évite de devoir relever le poignet à tout bout de champ. Mais c'est presque la seule limitation de cette Apple Watch SE !nécessaire aux activités extérieures, en dehors peut-être de la double précisions GPS. Mais là encore, durant nos essais comparatifs, la SE n'est pas faibli en terme de trace GPX, y compris face à l'Apple Watch Ultra !. En revanche, l'alu et le version Ion-X ne sont pas idéals pour faire de la grimpette ou risquer la rencontre avec des rochers.Dans notre comparatif dans les calanques, elle a tenu aussi bien que la Series 8 : nous n'avonsEt pourtant, nous avions activité le GPS et tous les capteurs de santé !(50% en 45mn). Pour une utilisation quotidienne, avec recharge nocturne, cela ne change vraiment rien, croyez-moi !Lancée en 2016,pendant toutes ces années et l'Apple Watch SE en bénéficie directement.L'intérêt de ce modèle, c'est justement d'être une véritable à Apple Watch, il n'y pas de fonction au rabais ! Elle est toujours capable de, de connecter vos AirPods et autres casques Bluetooth, d'utiliser Siri, de piloter votre maison avec HomeKit...., comme un mode d'économie d'énergie, les paliers cardiaques chez les sportifs, de nouveaux cadrans, la prise de médicaments, des améliorations pour le suivi du sommeil. Et, peut-être même devant une Series 4, Series 5 ou même Series 6 !, surtout si vous ne souhaitez pas trop investir : enfants, adultes, séniors... Son petit écran qui s'éteint rapidement la conditionnera sans doute à un usage plus léger, plus ponctuel, et encore. Etant donné ses capacités, il n'y a pas vraiment de contre-indications ! J'aime bien aussi l'idée d'une petite montre de sport, pour aller courir, qu'on ne craint pas trop d'abimer en cas de chute ou d'intempéries.... sans oublier que nospeuvent aussi lui trouvé des utilités moins morbides : consulter la météo, recevoir des petites alertes avec les photos de leurs petits-enfants, et pourquoi pas, utiliser aussi Apple Pay !Aussi,: pouvoir les localiser et les appeler, sans forcément leur confier un téléphone (qu'ils risquent de perdre, abime ou se faire voler). La montre est plus discrète et moins sujette à distraction pendant les cours.. En revanche, elle ne détecte pas les accidents... comme quoi ! Par ailleurs, elle est parfois difficile à trouver (Apple ne la produit plus vraiment), et son tarif est souvent un peu plus élevée que notre SE, dont le prix va sans doute encore baisser d'ici les fêtes.