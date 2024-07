Qu'attendre de l'Apple Watch Series X ?

Concept https://wordsmattr.io/

Dans sa dernière newsletter, Mark Gurman précise à nouveau que les. Il confirme une précédente rumeur, à savoir queSelon les fichiers CAO publiés par, l'écran serait de 2 pouces. A titre de comparaison, rappelons que l'Apple Watch Series 9 dispose d'une dalle de 1,7 pouce, et l'Apple Watch Ultra de 1,93 pouce.La dalle passerait néanmoins de 41 mm à environ 45 mm et de 45 mm à 49 mm.En outre, Apple pourrait avoir, ce qui permettrait de proposer une batterie plus importante, et d'augmenter l'autonomie de la montre -un de ses gros points faibles par rapport à la la concurrence capable de tenir plusieurs jours. Il serait également possible d'intégrer d'autres capteurs pour différentes fonctions Santé.En définitive, il n'y aurait pas de profond relooking, mais le boitier devrait être. La montre pourrait toutefois présenter un nouveau système de bande magnétique,. Cela serait bien ennuyeux pour ceux qui -comme moi- dispose d'une belle collection acquise au fil des ans.Précédemment, Mark Gurman avait pointé laTrès optimiste, il avait également annoncé un nouveau design de la montre, mais il semblerait que cetteconcerne davantage la finesse du boitier et des modifications esthétiques plus marquées.. D'après Mark Gurman, cela pourrait jeter. En revanche, il ajoute qu'Apple n'aurait actuellementpour porter l'ensemble complet des fonctionnalités d'Apple Intelligence à l'Apple Watch.et il serait dommage qu'Apple n'en profite pas pour se démarquer un peu. Mais il faudrait aussi que le prix de cette fonction ne soit pas déraisonnable.. L'ajout de ces fonctionnalités aiderait à améliorer le quotidien de nombreuses personnes souffrant d'hypertension artérielle et de diabète.Depuis plusieurs mois,En revanche, d'après Mark Gurman, Apple aurait fait de grandes avancées sur les fonctionnalités de surveillance de l'apnée du sommeil et du contrôle de la pression artérielle.Mais la firme aurait, notamment au niveau de l'hypertension, l'Apple Watch, ce qui pourrait. Comme pour les relevés de température, la fonction ne montrera pas des lectures systoliques et diastoliques exactes, mais des tendances de la pression artérielle au fil du temps.. En effet, les modèles d'Apple Watch vendus par Apple aux États-Unis ne peuvent plus indiquer la surveillance de l'oxygène dans le sang en raison du procès qui oppose Apple à Masimo. Et il serait étrange -mais pas impossible- qu'Apple sorte cette fonction pour le reste du monde -hors USA.