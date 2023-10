Une journée avec la double-tape de l'Apple Watch Ultra 2

Pour rappel,et peut ensuite activer des menus sur l'écran, sans le toucher directement. Pratique, la laisse du chien ou si vous êtes en pleine ascension de la face Nord des Grandes Jorasses.En pratique, l'usage est assez modal : si vous avez une fenêtre avec un seul bouton à l'écran (Fermer, ouvrir, répondre...),. Une petite main bleue apparait en haut de l'écran pour vous confirmer que le geste a bien été pris en compte, accompagné d'une légère vibration.La subtilité vient surtout de la façon dont la montre va vous présenter la notification. Car sans l'alerte, point de salut !En effet,. L'idée est vraiment de pouvoir répondre rapidement à un appel ou arrêter un minuteur qui arrive à son terme.Mais parfois, il est possible de réaliser une opération plus compliquée, comme. Pour cela, il faut valider le boutonet sélectionner (ça se fait tout seul) la dictée, qui va s'enclencher directement. En pratique, ce n'est pas toujours évident, la montre m'a souvent fermé la fenêtre sans valider le texte... Bref, ça peut dépanner en situation extrême, mais ce n'est pas idéal.Lorsque la notification n'a pas de bouton de validation, mais nécessite de faire défiler un écran,(comme). Utile pour voir ses statistiques de santé à la fin de la journée par exemple.Enfin, dernière fonction bien pratique, il est possible de, accessible habituellement depuis un balayage depuis le bas de l'écran ou via la couronne digitale. Mais impossible de sélectionner une app sans toucher l'écran... sauf à cocher le menu de sélection de la pile, mais dans ce cas, vous ne pourrez pas la faire défiler !Dans, il était, qui déclenchait une seconde action (comme un défilement ou une validation).. Arrêter un minuteur, répondre à un appel, valider une réponse par tchat... on s'y prend à faire le geste assez naturellement !En revanche, pour rédiger un texte avec de la dictée ou faire défiler la pile,vu la finalité : autant sortir son téléphone et basta.Mais. Pour cela, il me faudra quelques jours, voire plusieurs semaines de pratique. Va-t-on vraiment faire entrer ce geste dans nos habitudes ? Sans doute pour une double-tape simple, mais pour le reste, je suis déjà plus perplexe.