Voici les AirPods Pro de Samsung !

Un "design iconique", en effet

Samsung Galaxy Buds3 : des AirPods avec une moustache

Les AirPods de Samsung

un design iconique

Illustration de l'audio 360 de Samsung

Buds3 et Buds3 Pro

Son ambiant

Comme souvent, les rumeurs avaient vu juste etSi l'on met de côté les tiges un peu plus anguleuses avec éclairage intégré (pour les Pro) et le capot transparent du boitier de charge,, particulièrement dans leur robe blanche. Samsung va même jusqu'à évoquer officiellementSi Samsung et bien d'autres avaient démontré avec brio qu'il y a de nombreuses façon de dessiner des écouteurs, notamment avec les Galaxy Buds des générations précédentes (on se souvent des surprenants Buds Live avec leur forme de haricot),Soyons honnêtes, côté fiche technique,avec la réduction active du bruit ambiant (ANC) adaptative et l'égalisation active s'appuyant sur les algorithmes Galaxy AI, la désactivation de l'ANC lorsque les écouteurs détectent une voix,(via un smartphone compatible Galaxy AI), le mode autoswitch permutant automatiquement l'écoute entre les différents appareils de la gamme Galaxy, le partage du son grâce à Auracast, l'audio spatial 360°, le contrôle du volume en glissant le doigt le long de tiges et des contrôles en les pinçant (ce qui peut vous rappeler un autre modèle), ainsi que de l'audio en 24 bit/96kHz grâce au Samsung Seamless Codec (SSC).Les Galaxy Buds3 embarquent du Bluetooth 5.4 et affichent une certification IP57.. La version Pro se distingue par la présence de l'éclairage sur les tiges, des haut-parleurs 2 voies ( 1 voie pour les Buds3 de base), du mode, de l'ANC adaptatif et d'une autonomie de 6 heures avec l'ANC activé (5 heures pour les Buds3), poussée à 26h via le boitier de charge (24 heures pour la version de base).