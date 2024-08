L'Apple Watch Series 9 est à son prix le plus bas !

L'Apple Watch Series 9 dès 399€ !

Cette dernière conserve le design des générations précédentes mais elle est dotée de la nouvelle puce S9. Ce nouveau SoC comptant 5,6 milliards de transistors et ne devrait pas manquer de puissance avec, le tout épaulé par un Neural Engine à 4 cœurs deus fois plus rapide.Cette nouvelle puce devrait offrir 18 heures d'autonomie mais également(et non via le cloud). Apple offre à la Series 9 la nouvelle génération de puce ultra-wideband (UWB) U2, permettant de localiser plus rapidement et plus précisément les appareils compatibles. L'écran OLED toujours allumé profite également(2 000 nits) avec la possibilité de descendre à 1 nit pour une consultation nocturne moins agressive.La Series 9 permet d'utiliser( en touchant deux fois le pouce et l’index de la même main, du côté où vous portez la montre)La Series 9 sera évidemment compatible avec watchOS 11 qui arrivera en septembre prochain avec les nouvelles fonctions Santé et Exercices !