Abordables et performantes, les smartwatchs Fitbit en promo pour la rentrée

A partir de 79,95 euros !

, les montres Fitbit disposent d'un atout redoutable : leur, qui va facilement de plusieurs jours à une semaine entière, ainsi qu'-même dans sa formule de base. Je trouve cette dernière particulièrement bien pensée au niveau du suivi du sommeil, de la charge d'entrainement ou de la justesse de certaines mesures, même sur la Fitbit Inspire 3 Pour ceux qui veulent aller plus loin, il sera possible de passer par des options supplémentaires moyennant(celui-ci est en revanche assez onéreux, même si la firme offre plusieurs mois gratuits pour se faire une idée).Pour les tous petits budgets ou les ados,. Pour ceux qui ont une activité physique un peu plus soutenue la Fitbit Charge 6 ou la Fitbit Versa 4 dispose d'un plus grand cadran couleur, de près de sept jours d'autonomie, de toutes les fonctions de suivi santé (FC, VPC, SpO2, Sommeil, GPS, étages, charge d'entraînement...) avec des programmes d'entrainement assez complet et 40 sports pris en charge. Enfin pour les plus gros budgets, il reste Fitbit Sense 2 , qui vient avec d'autres fonctions comme l'ECG.