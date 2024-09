L'Apple Watch Series 10 aurait un énorme boitier [Photos]

Concept https://wordsmattr.io/

Un boitier résolument plus grand

il est peu probable que le design lui-même soit très différent

Rendez-vous le 9 septembre

Aux olympiades des leakers 2024,, dont la plupart -il faut le reconnaitre- s'avèrent exactes. Il a apparemment quelques solides sources dans le milieu des sous-traitants d'Apple en Chine.Ainsi,-contre les 41 mm et 45 mm des modèles actuels mais c'est nettement inférieur aux 49 mm de l'Apple Watch Ultra 2. En revanche, l'écran ne devrait pas trop changer de taille mais être légèrement incurvé.Parmi ses autres prédictions du jour, il déclare que lesans autre précision, que la version acier inoxydable a été retirée au profit d'une option en titane (comme les iPhone Pro), voire d'une option céramique ! Le bracelet milanais aurait également été repensé.En outre, Apple pourrait avoir, ce qui permettrait de proposer une batterie plus importante, et d'augmenter l'autonomie de la montre -un de ses gros points faibles par rapport à la la concurrence capable de tenir plusieurs jours. Il serait également possible d'intégrer d'autres capteurs pour différentes fonctions Santé.En définitive, il n'y aurait pas de profond relooking, mais le boitier devrait être. La montre pourrait toutefois présenter un nouveau système de bande magnétique,. Cela serait bien ennuyeux pour ceux qui -comme moi- dispose d'une belle collection acquise au fil des ans.. En sus, des nouveaux iPhone, Apple devrait également dévoiler de nouveaux AirPods et l' Apple Watch Series 10 . Avec ce calendrier, tous les systèmes - iOS 18 , iPadOS 18, macOS Sequoia ...- devraient sortir quelques jours avant la commercialisation des produits.Dans tous les cas,afin de passer la fin de journée avec nous pour découvrir, avant d'analyser en détail les différentes annonces, et pourquoi pas -- quelques surprises.