Les Garmin fēnix 8 et Enduro 3, des smartwatches multisports et ultra-endurantes

la gamme fēnix 8

La série fēnix 8 est proposée en trois tailles différentes pour la version avec écran AMOLED (43 mm, 47 mm et 51 mm) et en deux tailles d’écran pour la version solaire (47 mm ou 51 mm). Certains modèles de la série fēnix 8 sont disponibles dès maintenant à partir de 999,99 €.



• Garmin fēnix 8 Gray avec Bracelet en Silicone Noir – • Garmin fēnix 8 Gray avec Bracelet en Silicone Noir – 47 mm à 1 030,32€ sur Amazon

L'enduro 3

L'Enduro 3 est disponible dès maintenant au prix de vente conseillé de 899,99 € TTC

, soit un écran AMOLED ultra-lumineux, soit un écran MIP avec verre solaire pour bénéficier d’une plus grande autonomie : 29 jours d'autonomie en mode montre connectée pour la première, et 48 jours d'autonomie avec écran allumé en permanence pour la seconde.Le boitier est étanche et antichocs, conçu à base de titane avec un verre en cristal de saphir hautement résistant aux rayures. D'après le fabricant, il répond aux(étanche jusqu’à 40 mètres de profondeur).Au niveau de la, l'interface a été améliorée. Il est désormais possible de consulter les cartes TopoActive et des cartes préchargées de milliers de parcours de golf et de stations de ski du monde entier.Entre autres fonctions, on note le suivi de la santé et du sommeil (avec un nouveau cardiofréquencemètre et un oxymètre de pouls), les appels téléphoniques depuis la montre lorsqu'elle est jumelée à un smartphone compatible,, des programmes d', mais également des entraînements de renforcement spécifiques pour des athlètes de tous types.Plus légère (63 grammes),et d’un écran MIP allumé en permanence, l’Enduro 3 s’annonce prometteuse et véritablement taillée pour l’endurance.Son verre solaire lui permet d’être deux fois plus efficace que l’Enduro 2. Elle propose des outils d'entraînement et de navigation haut de gamme : VO2 Max, itinéraires dynamiques allers-retours, fonction d'allure ajustée à la pente et cartes TopoActive préchargées..., ce qui lui permet d’affronter des conditions météorologiques vraiment dures. Elle dispose ainsi d’une lunette en titane avec un verre en cristal de saphir hautement résistant aux rayures et d’un bracelet en nylon Ultrafit.Pour les fans (une personne en particulier à la rédac’), elle possède aussi uneintégrée dont la luminosité peut être contrôlée directement depuis l'écran.