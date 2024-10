Xiaomi Smart Band 9, le bracelet connecté star "pas cher" est de retour

always-on

Fonctionnalités de suivi de la santé

Peu d’améliorations

Un bracelet qui va à l’essentiel

On en est déjà à la 9eme édition de ce bracelet connecté, idéal pour ceux qui ne veulent pas se ruiner dans une Apple Watch , et qui ne veulent pas avoir à recharger tous les jours. Le Smart Band 9 propose le suivi de la fréquence cardiaque, de la saturation en oxygène (SpO2), du stress et du sommeil., dont certains bénéficient de la détection automatique, comme la marche et la course. Cependant, attention, à ce prix-là, on peut s’y attendre, ce modèle ne dispose pas de GPS intégré, limitant son utilisation pour les activités nécessitant un suivi précis des trajets, à moins d’être couplé à un smartphone (ce qui n'est pas nécessairement un problème selon vos usages).Les tests des médias spécialisés indiquent que le Xiaomi Smart Band 9 apporte peu d’améliorations par rapport au modèle précédent, le Band 8. Les principales nouveautés concernent. Pour les utilisateurs qui possèdent déjà le Band 8, la mise à niveau n’est pas jugée nécessaire. Par contre, pour les nouveaux acheteurs, ce modèle reste compétitif sur le segment des trackers abordables. Pour en avoir utilisé un pendant quelques années, je vous confirme que c’est un produit très agréable.Comparé à une montre connectée plus sophistiquée, les principales limitations du Smart Band 9 sont clairement. Le bracelet en TPU inclus a également été critiqué pour sa faible résistance, certains utilisateurs ayant rapporté des problèmes de détachement. Malgré ces limitations, le Smart Band 9 reste une option intéressante pour ceux qui recherchent un suivi de la santé et des activités physiques à un prix accessible.Que pensez-vous de ce type de produit d'entrée de gamme ? Est-ce que vous avez déjà utilisé ce type de bracelet ou de montre connectée ?