L’acteur Joel McHale perd son Apple Watch et en fait un jeu

Joel McHale et son Apple Watch égarée



Le défi lancé sur Instagram

Photo tirée de Community

L’importance de la sécurité avec l’Apple Watch

Joel McHale, acteur génial, bien connu pour ses rôles dans Community et The Bear (vous devez absolument regarder ces deux séries, si ce n’est pas déjà fait, arrêtez tout de suite de lire cet article et installez-vous devant votre TV), a oublié son Apple Watch lors d’un vol entre Los Angeles et Newark. En utilisant la fonctionnalitéd’Apple, il a pu suivre la montre jusqu’à un quartier résidentiel de Newark, dans le New Jersey. Plutôt que de se laisser abattre par cette perte,, proposant un défi : trois tentatives pour deviner le code de déverrouillage de l’appareil. Si quelqu’un y parvient, il cède la montre, bingo !Dans sa publication Instagram, McHale a partagé une capture d’écran de l’emplacement de sa montre, précisant qu’il n’était pas certain de l’adresse exacte. Les commentaires n’ont pas tardé à affluer, certains utilisateurs offrant des conseils,(j’avoue, c’est curieux de faire ça). Un commentaire a même suggéré que la montre pourrait encore être dans l’avion, le dernier point de connexion étant simplement sous l’appareil en vol.Au-delà de l’anecdote, cette situation met en lumière une fonctionnalité clé de l’ Apple Watch : l’activation verrouillée. Même si quelqu’un parvient à deviner le code de McHale,. Pour tout nouveau propriétaire, la montre doit d’abord être dissociée avant de pouvoir être réutilisée, un détail parfois ignoré, mais crucial en matière de sécurité en cas de vol.Soyons sérieux : malgré la légèreté de la situation et l’approche humoristique de McHale, les experts en sécurité conseillent de ne jamais confronter directement une personne en possession d’un objet perdu. Il est recommandé d’utiliser des outils commepour informer les autorités ( même si ça n'est pas toujours efficace ), plutôt que d’intervenir soi-même.