Amazon brade la Garmin Fenix 7X Solar à 498€, son prix le plus bas !

La Garmin Fenix 7X Solar à 498€

Jusqu'à 5 semaines d'autonomie !

pour voir, être vu et se déplacer en toute sérénité.

Retrouvez notre test Apple Watch Ultra vs Epix 2

(42 mm pour la Fenix 7S, 47 mm pour la Fenix 7 et 51 mm pour la Fenix 7X), une lunette redessinée, l'encadrement du bouton principal renforcé, une nouvelle interface tactile, et la possibilité d'opter pour un verre solaire (déjà disponible sur la génération précédente).En sus du suivi de nombreuses activités,(une idée qui pourrait être reprise sur l' Apple Watch ) disposant d'un mode course afin de s'adapter à la cadence du coureur, alternant, à chaque mouvement de bras, entre la couleur blanche et la couleur rouge,Notons que le constructeur lance une nouvelle génération, mais le tarif est très nettement supérieur (à partir de 999€) et que les nouveautés ne sont pas forcément suffisantes pour justifier un tel écart de prix.