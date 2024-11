Une fuite confirme la prochaine Garmin Instinct 3

Une fuite sur le site espagnol de Garmin

Le lancement de la Garmin Instinct 3 semble imminent, si l’on en croit les récentes fuites provenant du site espagnol de Garmin . Une page dédiée aux coûts de réparation mentionnait un modèle, confirmant l’existence d’une version à charge solaire . Cette information s’aligne avec les caractéristiques des modèles Instinct précédents,. Bien que seuls les modèles 45 mm soient évoqués, il est fort probable que Garmin propose également des tailles 40 mm et 50 mm, comme pour les générations précédentes.Parmi les nouveautés pressenties, on retrouverait l’ajout d’une activité spécifique au(randonnée avec charge). Cette fonctionnalité viendrait compléter les outils traditionnels comme le suivi GPS, les entraînements quotidiens et la récupération.Côté matériel, Garmin pourrait conserver son écran MIP, malgré les critiques concernant sa lisibilité en intérieur., mais répondrait aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.La série Instinct suit un cycle de renouvellement d’environ deux ans : le modèle Instinct 2 est sorti en février 2022., sur la base des tarifs de l’Instinct 2 et des améliorations attendues pour cette nouvelle génération.Depuis sa première édition en 2018, la série Instinct s’est imposée comme une montre incontournable pour les amateurs d’activités de plein air,. L’Instinct 3 pourrait renforcer cette réputation en intégrant des outils modernes comme le multi-bandes GPS ou un suivi biométrique avancé.En attendant une annonce officielle, ces informations doivent être prises avec précaution :