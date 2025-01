Bonne année, bonne santé : jusqu'à 3 mois gratuits à Apple Fitness+

Bonne année, bonne santé !

Pour motiver les troupes et les encourager à souscrire à son service sportif, Apple met en avant une offre promotionnelle sur sa page d’accueil pour bénéficier jusqu'à trois mois d’essai gratuit pour son service Apple Fitness+.Cette offre n'est pas inédite en soit,. Mais sa mise en avant à ce moment stratégique vise à capitaliser sur l’engouement des résolutions de janvier.Pour rappel, Apple Fitness+ propose. Avec une douzaine de disciplines disponibles, allant du HIIT (High-Intensity Interval Training) au yoga, en passant par la méditation, l’offre s’adresse à un large éventail de besoins et de niveaux de compétence. On y retrouve les fameux badges et, avec les deux derniers systèmes de l'Apple Watch et de l'iPhone,. Des recommandations personnalisées basées sur l’activité passée de l’utilisateur viennent enrichir l’expérience, tandis qu’une planification des séances aide à maintenir une routine régulière.Evidemment, dans ce genre de proposition, il faut s'astreindre à lire les petites lignes (je l'ai fait à votre place). Ainsi, cette offre concerne(autrement dit un Apple ID vierge de tout exercice physique via Apple), pourCependant,À la fin de 2024, Apple a même envoyé des rappels par e-mail à ceux qui étaient éligibles à l’essai prolongé mais qui ne l’avaient pas encore activé. Pour éviter tout désagrément, il est conseillé decar l’abonnement se renouvelle automatiquement à un tarif mensuel de 9,99 euros.Enfin dernier petit rappel, pour le mois de janvier, Apple propose son challenge du 7 au 31 janvier 2025. Le but est toujours de fermer les trois anneaux d’activité chaque jour, et ce, pendant 7 jours consécutifs afin d'obtenir les fameux badges et stickers.