Apple n'a rien inventé de terrible depuis l'iPhone et bloque la concurrence, dénonce Mark Zuckerberg

"Apple n'a rien inventé de terrible depuis l'iPhone"

Apple a] utilisé l’iPhone pour mettre en place de nombreuses règles qui me semblent arbitraires. J’ai l’impression qu’ils n’ont pas vraiment inventé quelque chose de génial depuis un moment. C’est comme si Steve Jobs avait inventé l’iPhone et qu’ils se contentaient de se reposer uniquement dessus 20 ans plus tard.



En fait, je pense que d’année en année, je ne suis même pas sûr qu’ils vendent toujours plus d’iPhones à ce stade. Je pense que les ventes pourraient en fait être en baisse. En partie, cela tient au fait que chaque génération ne s’améliore pas vraiment. Les gens renouvellent donc moins souvent leurs appareils qu’avant. Le nombre de ventes, je pense, est donc resté stable ou en baisse. Alors comment font-ils pour gagner plus d’argent en tant qu’entreprise ? Eh bien, ils le font essentiellement en oppressant les gens et en imposant cette taxe de 30 % aux développeurs.

Apple favorise ses propres accessoires

Ils fabriquent des produits comme les AirPods, qui sont cool, mais ils ont complètement entravé la capacité de quiconque à fabriquer quelque chose qui puisse se connecter à l’iPhone de la même manière. Il y avait beaucoup d’autres entreprises dans le monde qui auraient pu fabriquer de très bons écouteurs, mais Apple a un protocole spécifique qu’ils ont intégré à l’iPhone qui permet aux AirPods de s’y connecter.







C’est beaucoup plus transparent, mais ils ne laissent personne d’autre utiliser le protocole. S’ils le faisaient, il y aurait probablement de bien meilleurs concurrents aux AirPods sur le marché. Et chaque fois que vous insistez là-dessus, ils deviennent très susceptibles et ils se défendent en disant que "si nous laissons d’autres entreprises se connecter à notre truc, cela violerait la vie privée et la sécurité des gens". En fait, pas du tout, il suffirait qu'il élaborent une meilleure conception du protocole.







Nous leur avons notamment demandé pour les lunettes méta Ray-Ban que nous avons construites : « pouvons-nous utiliser le protocole que vous utilisez pour les AirPods et certaines de ces autres choses pour que nous puissions nous connecter aussi facilement ? Histoire que ce ne soit pas trop pénible pour les gens qui veulent l’utiliser ?"



Ce protocole n'est quasiment pas chiffré. C’est comme du texte brut. Et ils disent, "eh bien, nous ne pouvons pas vous laisser vous y connecter parce que ce ne serait pas sécurisé." C'est la seule justification qu'ils utilisent pour empêcher un autre produit de se connecter de manière simple.

iMessage et le Vision Pro en ligne de mire

Avec iMessage, ils ont mis en place une bulle bleue et une bulle verte. Pour les enfants, c'est un peu comme s'ils vous mettaient dans l'embarras, n'est-ce pas ? Ils disent que si vous n'avez pas de bulle bleue, vous n'êtes pas cool et vous faites partie des personnes à part, et ils vous mettent toujours sous protection.

Ils ont proposé quelque chose autour de 3 500 $, qui est moins bien que ce que nous avons fait pour 300 $ ou 400 $. Donc, clairement, ça n’allait pas très bien fonctionner. C’est une bonne entreprise technologique. Je pense que leur deuxième et la troisième version seront probablement meilleures que leur première version. Je pense que le Vision Pro est l’une des plus grandes innovations qu’ils ont essayées depuis un certain temps.

Business is business

, Zuckerberg en a profité pour faire quelques révélations sur des sujets très variés. Par exemple, il a confirmé que l'administration Biden lui a, et notamment les effets secondairesdénonce Zuckerberg, qui précise être généralement plutôt favorable à la vaccination.Manifestement très en forme, le CEO de Meta a aussi évoqué la question d'Apple, société avec qui il concède avoir toujours eu une relation compliquée., favorisant ses propres produits.Pour Zuckerberg,, estimant qu'ils pourraient doubler son chiffre d'affaire si Apple ne leur mettait pas autant de bâtons dans les roues.Apple avance pourtant cet argument lorsqu'on leur demande d'utiliser ce fameux protocole :, qu'il estime meilleur techniquement, mais qui se limitent -d'après lui- à une démonstration technologique pour gens fortunés :Malgré quelques bons mots,. Si vous regardez l'interview en entier, l'homme semble avoir toujours beaucoup d'admiration pour la firme à la Pomme, dont il reconnait volontiers que la plupart de ses produits et services en sont dépendants., comme on dit chez l'oncle Sam.