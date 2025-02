Nomad sort un câble USB-C qui recharge iPhone et Apple Watch en même temps

Un câble visiblement solide et bien conçu

Pratique, mais pas indispensable

Un gadget pour ceux qui aiment les accessoires premium

Le câble mesure 1,5 mètre et est proposé à 100 euros , auxquels il fait ajouter 11 euros de frais de port pour l’Europe, sur le site de Nomad. Un prix élevé, surtout quand on sait qu’Apple vend son chargeur d’ Apple Watch à 29 euros. Mais Nomad mise sur la qualité pour justifier cette différence : le câble est recouvert de Kevlar tressé et les connecteurs sont en métal électroplaqué,Côté puissance, il supporte jusqu’à 100W en USB-C, ce qui permet de recharger des MacBook, iPad et iPhone sans souci. Mais attention, la priorité est donnée au chargeur d’Apple Watch, qui capte 8W, laissant 92W pour l’autre appareil.Le principal intérêt de ce câble, c’est sa polyvalence. Vous pouvez le brancher à un adaptateur secteur, un MacBook, un iPad ou même un iPhone.. À l’inverse, si l’autre extrémité est branchée sur un MacBook ou un iPad, c’est l’iPhone qui sera alimenté.Nomad précise quand même. Et comme il n’est pas inclus, il faudra l’acheter séparément. Autre limite : la vitesse de transfert des données se limite à l’USB 2.0, ce qui est peu comparé aux câbles plus récents.Ce câble est bien pensé pour ceux qui veulent alléger leur sac de voyage ou organiser leur espace de travail. Mais à 100 euros, il s’adresse surtout à un public qui privilégie la qualité et la praticité au prix.Bref, c’est un accessoire intéressant,. Après, si vous êtes un mega geek et que vous aimez ce genre de bizarreries, on ne vous empêchera pas de le commander (moi même je considère pour tout vous dire).