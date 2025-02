Mois du cœur : Apple a prévu des défis et des contenus exclusifs pour février !

Un challenge sportif pour prendre soin de son cœur

Comment participer ?

m'entrainer

Comment augmenter ou diminuer la durée d'exercice quotidienne ? - Apple



Pour cela, il suffit d’aller sur l'application Fitness sur votre iPhone, de toucher les anneaux d'activité, puis touchez -/+ à côté d'un anneau d'activité.



1. Appuyez sur l'un des éléments suivants :

* Ajuster l'objectif pour aujourd'hui : Définissez un objectif temporaire pour votre anneau d'activité pour aujourd'hui.

* Ajuster le calendrier des objectifs : Personnalisez votre objectif d'anneau d'activité par jour de la semaine. Si vous personnalisez votre objectif, touchez Planifier dans le coin supérieur droit.

2. Appuyez sur -/+ pour ajuster l'objectif.

3. Lorsque vous avez terminé, touchez Modifier l'objectif [activité] pour aujourd'hui ou Définir le calendrier de l'objectif [activité] .



Un Mois du Cœur mis en avant dans l’écosystème Apple

Dans une notification envoyée aux propriétaires d’Apple Watch, Apple invite les utilisateurs de faire attention à leur cœur (enfin surtout à son cardio) en. Ceux qui réussissent le défi recevront une jolie médaille, visible dans l’application Fitness, ainsi que des autocollants animés à utiliser dans Messages et FaceTime.Apple mise une fois de plus sur son écosystème santé et bien-être pour encourager les utilisateurs à adopter un mode de vie plus actif. Ce type de défi, devenu une tradition, permet de motiver les propriétaires d’Apple Watch tout en mettant en avant les fonctionnalités dede la montre connectée.Pour tenter de gagner le défi du Mois du Cœur, rien de plus simple : il suffit defaire unen utilisant l’application Exercice ou toute autre application tierce compatible. Et bien sûr deet débloquer la récompense !Vous êtes libre d'opter pour votre pratique de prédilection, pour une séance de course à pied, de yoga, de natation ou même une marche rapide, l’important est de bouger et prendre soin de sa santé cardiovasculaire. Notons que par défaut,Cependant, vous pouvez également augmenter ou diminuer la durée requise.Au niveau de l’, on pourrait trouver tout au long du moins de février, une sélection d’applications dédiées à la santé cardiovasculaire et au bien-être.inspirants sur la santé et le sport.ne sera pas en reste avec des épisodes consacrés à la prévention des maladies cardiaques et aux bonnes pratiques. Enfin, sur, il sera toujours possible de faire son choix parmi la sélection d’ouvrages sur la nutrition, le fitness et la gestion du stress.