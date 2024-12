Cette petite particularité du cadran Lunaire de l'Apple Watch

Fonctionnalités principales

One more thing !

Le cadran affiche(pleine lune, nouvelle lune, premier quartier, etc.). Il s’adapte aux cycles lunaires avec une précision remarquable, permettant de suivre l’évolution de la Lune directement depuis votre poignet.Il intègre des, comme le calendrier chinois ou islamique. Il est d'ailleurs possible de personnaliser les réglages pour afficher les informations culturelles liées à la Lune selon vos préférences ou vos croyances.Le cadran offre, comme la possibilité de choisir les couleurs, les complications ou encore le style de l’affichage. Vous pouvez, par exemple, ajouter des complications comme la météo, les phases du soleil, ou un suivi des marées pour un cadran parfaitement adapté à vos besoins.En touchant la lune puis en faisant tourner la couronne digitale, vous pouvezce qui vous donne une vue complète des mouvements de la Lune sur plusieurs mois. Cette fonctionnalité permet de planifier certaines activités liées à la Lune, comme l’observation astronomique ou des célébrations traditionnelles (notez que cette année, le Nouvel An Lunaire sera le 29 janvier 2025).Or comme nous l'a fait remarquer très justement Gilles -un de nos lecteurs- Apple a toujours l'art du détail et ce cadran en est encore une parfaite illustration. En effet,Alors non Apple n'est pas dans la lune et cet affichage est totalement exact. Le cycle lunaire est de 29 jours et demi, les mois lunaires comptent donc entre 29 et 30 jours, et jamais 31 ! L'année lunaire est d'ailleurs de 354 et non 365 jours.