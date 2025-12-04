Realme Watch 5 : le design de l'Apple Watch Ultra mais pour 70 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Realme vient de dévoiler sa Watch 5, une montre connectée qui ne cache pas vraiment son inspiration. Écran AMOLED de 1,97 pouce, autonomie annoncée de 14 jours, GPS multi-satellites, NFC et appels Bluetooth : le tout pour environ 70 euros seulement. De quoi faire réfléchir les utilisateurs Android qui lorgnent sur le design premium de l'Apple Watch Ultra.
Un air de famille assumé
Difficile de ne pas remarquer la ressemblance avec l'Apple Watch Ultra. La forme du boîtier, la couronne en alliage d'aluminium, les proportions générales : Realme ne s'est pas vraiment cassé la tête pour trouver l'inspiration. La Watch 5 est disponible en noir et titane, et mesure 42,5 mm de large pour 11,7 mm d'épaisseur. Le verre Panda Glass protège l'écran tandis que la certification IP68 assure une résistance à l'eau jusqu'à 1,5 mètre. Par contre, on reste sur du plastique à l'arrière et pour le châssis, ce qui rappelle qu'on est loin des tarifs Apple.
Autonomie et écran : le vrai argument face à Apple
C'est sur l'autonomie que la Realme Watch 5 marque des points. Avec sa batterie de 460 mAh, elle promet 14 jours d'utilisation normale et jusqu'à 20 jours en mode économie d'énergie. À titre de comparaison, une Apple Watch tient difficilement plus de 18 heures. L'écran AMOLED de 1,97 pouce affiche une résolution de 390 × 450 pixels avec une luminosité maximale de 600 nits et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Le mode Always-On Display est aussi de la partie. La charge magnétique prend environ 2,5 heures pour un plein complet.
Des fonctionnalités complètes mais un écosystème fermé
Côté fonctionnalités, Realme a mis le paquet : 108 modes sportifs, mesure de la SpO2, suivi du sommeil, estimation du VO2 Max et même des fonctions de santé féminine. La montre embarque un GPS compatible avec cinq systèmes de navigation (GPS, Galileo, Glonass, BDS) et propose le NFC pour les paiements sans contact. Les appels Bluetooth sont possibles grâce au haut-parleur intégré et au micro longue portée. Plus de 300 cadrans sont disponibles pour personnaliser l'interface. Sauf que voilà : cette montre ne fonctionne qu'avec Android, et l'écosystème d'applications reste limité.
On en dit quoi ?
On voit bien que Realme vise les utilisateurs Android qui lorgnent sur le design Apple sans vouloir y mettre le prix. À 70 euros contre 449 euros pour une Apple Watch SE, le rapport qualité-prix est difficile à ignorer. L'autonomie de 14 jours représente un avantage considérable pour ceux qui détestent charger leur montre tous les soirs. Par contre, les utilisateurs iPhone peuvent passer leur chemin : pas de compatibilité iOS, pas d'intégration avec l'app Santé d'Apple, pas de messages en temps réel. C'est une alternative Android assumée, pas un clone fonctionnel. Reste à voir si Apple devrait s'inquiéter de voir son design copié à ce point, ou si c'est finalement la meilleure publicité gratuite possible pour la Watch Ultra ?