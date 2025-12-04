Realme Watch 5 : le design de l'Apple Watch Ultra mais pour 70 euros

On en dit quoi ?



On voit bien que Realme vise les utilisateurs Android qui lorgnent sur le design Apple sans vouloir y mettre le prix. À 70 euros contre 449 euros pour une Apple Watch SE, le rapport qualité-prix est difficile à ignorer. L'autonomie de 14 jours représente un avantage considérable pour ceux qui détestent charger leur montre tous les soirs. Par contre, les utilisateurs iPhone peuvent passer leur chemin : pas de compatibilité iOS, pas d'intégration avec l'app Santé d'Apple, pas de messages en temps réel. C'est une alternative Android assumée, pas un clone fonctionnel. Reste à voir si Apple devrait s'inquiéter de voir son design copié à ce point, ou si c'est finalement la meilleure publicité gratuite possible pour la Watch Ultra ?