Pebble revient avec une bague connectée qui enregistre vos idées, et ne se recharge jamais !
Eric Migicovsky, le créateur de la montre Pebble, dévoile l'Index 01 : une bague connectée à 75 dollars qui enregistre vos pensées via un micro intégré. Le twist ? Pas de capteur santé, pas de batterie rechargeable, et une autonomie de deux ans.
Un concept à contre-courant
Le fondateur de Pebble n'en est pas à son premier coup d'éclat. Après avoir ressuscité la marque en 2025 via sa nouvelle société Core Devices, Eric Migicovsky s'attaque maintenant aux bagues connectées avec une approche radicalement différente. L'Index 01 ne mesure ni votre rythme cardiaque, ni votre sommeil, ni vos pas. À la place, elle embarque un micro et un bouton pour capturer vos idées à la volée. Migicovsky la décrit comme une
mémoire externe pour votre cerveau, une sorte de carnet numérique porté au doigt.
Comment ça fonctionne
La bague se porte sur l'index. Quand une idée vous traverse l'esprit, vous appuyez sur le bouton en silicone et vous parlez. L'audio est transmis à l'application Pebble via Bluetooth, où un modèle d'IA local transcrit vos paroles et les classe automatiquement en notes, rappels ou événements de calendrier. Aucun cloud, aucun abonnement, tout reste sur votre téléphone. Le système supporte plus de 99 langues et permet de réécouter l'audio brut si la transcription échoue. Côté personnalisation, un simple ou double appui peut déclencher des actions comme contrôler la musique ou activer une routine domotique.
Une batterie qu'on ne recharge pas
C'est probablement le choix le plus audacieux de Pebble. L'Index 01 utilise des piles à l'oxyde d'argent, les mêmes que dans les appareils auditifs. Elles ne se rechargent pas mais promettent deux ans d'autonomie avec un usage moyen de 10 à 20 enregistrements par jour. Une fois épuisées, Pebble propose un programme de recyclage. La bague en acier inoxydable 316 est disponible en trois coloris (argent poli, or poli, noir mat) et résiste à l'eau pour la douche, mais pas pour la piscine.
On en dit quoi ?
L'approche de Migicovsky est rafraîchissante dans un marché saturé de trackers santé. L'idée de capturer ses pensées sans sortir son téléphone a du sens, surtout pour les créatifs ou les gens débordés. Par contre, deux ans d'autonomie puis direction le recyclage, ça peut faire tiquer les plus écolos. Le prix de 75 dollars en précommande (99 dollars ensuite) reste accessible, avec livraison prévue en mars 2026. Reste à voir si parler à son doigt en public deviendra socialement acceptable.