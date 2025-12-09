Pebble revient avec une bague connectée qui enregistre vos idées, et ne se recharge jamais !

On en dit quoi ?



L'approche de Migicovsky est rafraîchissante dans un marché saturé de trackers santé. L'idée de capturer ses pensées sans sortir son téléphone a du sens, surtout pour les créatifs ou les gens débordés. Par contre, deux ans d'autonomie puis direction le recyclage, ça peut faire tiquer les plus écolos. Le prix de 75 dollars en précommande (99 dollars ensuite) reste accessible, avec livraison prévue en mars 2026. Reste à voir si parler à son doigt en public deviendra socialement acceptable.