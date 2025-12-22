Vous êtes chez Free et vous avez une Apple Watch ? Attention, petite déception...
Free Mobile vient enfin d'activer l'eSIM pour l'Apple Watch, sans surcoût contrairement à ses concurrents. Seul bémol : le service mVPN inclus dans les forfaits n'est pas compatible avec la montre connectée d'Apple.
Après des années d'attente, Free a officialisé le 16 décembre la prise en charge de l'eSIM pour l'Apple Watch. L'option est incluse sans frais supplémentaires dans les forfaits Free 5G et Série Free, là où Orange et SFR facturent 5 euros par mois plus 10 euros de frais d'activation. Sur un an, l'économie atteint donc 70 euros. L'activation se fait directement depuis l'application Apple Watch sur iPhone, et la fonctionnalité est limitée à une seule montre par ligne. Côté technique, l'eSIM fonctionne en 4G uniquement, sans 5G, mais propose les appels VoLTE, le WiFi Calling et les SMS. La compatibilité débute à partir de l'Apple Watch Series 6 et SE 2, avec watchOS 26.2 minimum.
Sauf que voilà, tout n'est pas rose. Free a confirmé que son service mVPN, le VPN gratuit inclus dans les forfaits Free 5G et Série Free, n'est pas compatible avec l'Apple Watch. Même avec une connexion cellulaire active sur la montre, impossible d'utiliser cette protection. Pour rappel, le mVPN de Free masque l'adresse IP en la remplaçant par une localisation italienne ou néerlandaise, et bloque les contenus malveillants et les tentatives de phishing. Ce service fonctionne uniquement sur le réseau mobile de Free en France, pas en Wi-Fi ni à l'étranger. À noter également qu'il entre en conflit avec le relais privé iCloud+ d'Apple.
L'incompatibilité du mVPN avec l'Apple Watch semble être une contrainte technique plutôt qu'un choix commercial. Le VPN nécessite une configuration réseau spécifique que watchOS ne prend pas en charge dans sa forme actuelle. Free n'a donné aucune indication sur une éventuelle évolution de cette compatibilité. Les utilisateurs qui comptent sur le mVPN pour sécuriser leur navigation devront donc s'en passer sur leur montre, tout en conservant la protection sur leur iPhone. L'opérateur a également rappelé que lorsque le mVPN est activé sur le téléphone, les MMS ne sont plus disponibles.
Free fait un joli coup en proposant l'eSIM Apple Watch sans surcoût, une première parmi les grands opérateurs français. C'est un argument de poids pour les abonnés Free qui possèdent une Apple Watch cellulaire et qui payaient peut-être chez un concurrent juste pour cette option. Par contre, l'absence de compatibilité avec le mVPN est un peu dommage, surtout pour ceux qui apprécient cette couche de sécurité supplémentaire. On peut se demander si Apple finira par autoriser les VPN sur watchOS, ou si cette limitation est là pour rester. Et vous, vous utilisez vraiment le mVPN de Free, ou c'est juste un bonus que vous aviez oublié ?
