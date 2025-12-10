L’Apple Watch, un futur stéthoscope numérique ?

comprendre plutôt que deviner

Cette étude démontre que les données imparfaites d’appareils comme l’Apple Watch ne sont pas un obstacle, à condition d’utiliser les bons modèles d’IA. Ensuite, que le potentiel diagnostique des wearables reste largement sous-exploité. À l’heure où Google, Samsung et Apple investissent massivement dans l’IA contextuelle, cette approche pourrait permettre de détecter des signaux faibles avant l’apparition d’une maladie, d’améliorer le suivi des pathologies chroniques, et d’ouvrir la voie à une médecine préventive ultra-personnalisée. Les auteurs rappellent toutefois qu’il s’agit d’un modèle de recherche, non d’un dispositif médical validé. Mais une chose est claire : les montres connectées passent du statut de gadget bien-être à celui de capteur stratégique pour la santé publique.

Au cœur de cette avancée, se trouve une idée en pleine ascension dans la recherche mondiale :Le travail s’appuie sur l’architecture JEPA (Joint-Embedding Predictive Architecture), proposée en 2022 par, alors Chief AI Scientist de Meta.Contrairement aux IA classiques – qui tentent de prédire la donnée manquante –, JEPA apprend à prédire ce que ces données représentent. Une différence subtile, mais stratégique : l’algorithme n’a plus besoin d’un historique parfaitement propre ou continu pour progresser.Appliquée à l’image,. Appliquée à la santé, elle devient un outil puissant pour traiter les données imparfaites issues de montres connectées.L’étude, intitulée, repose sur un jeu de données particulièrement riche :issues de l’Apple Watch (cardio, respiration, sommeil, activité physique…)Dans tout autre type d’approche supervisée, ces données seraient inutilisables. Ici, elles deviennent au contraire un moteur d’apprentissage.Les chercheurs ont transformé chaque mesure quotidienne en token (jour, métrique, valeur), l’ont masquée en partie, puis ont demandé au modèle JETS de prédire non pas les chiffres manquants mais leur représentation.Après son pré-entraînement massif,Les résultats, mesurés via AUROC, sont particulièrement encourageants : Hypertension (86,8 %), Sick sinus syndrome (86,8 %), Chronic fatigue syndrome (81 %), Atrial flutter : 70,5 %.Les valeurs AUROC ne sont pas une précision brute, maisPour des maladies souvent difficiles à détecter, les scores sont significatifs. À noter : certaines métriques n’étaient enregistrées que 0,4 % du temps, d’autres 99 %, ce qui montre la robustesse du modèle face à l'aléa de données issues d’objets du quotidien.