Apple Fitness+ se met enfin au doublage ! (oui mais...)

Un déploiement massif, l’Europe et l’Asie en première ligne

Une nouveautéé majeure : le doublage vocal des séances

Et le reste ?

Qu'en penser ?



Fitness+ n’est peut-être pas le service Apple le plus médiatisé, mais cette expansion massive montre qu’il reste un levier clé de fidélisation, à la croisée du sport, de la musique et de la santé connectée. Avec le développement prochain d'un nouveau service de Santé, le service pourrait tout à fait servir de levier stratégique.

Avec cette vague de déploiement,, confirmant l’ambition d’Apple de faire de son service bien-être un pilier de son écosystème de services.Désormais (et juste avant Noël),, parmi lesquels la Norvège, la Pologne, la Suède, les Pays-Bas, l’Inde, Singapour, Taïwan, Hong Kong, le Vietnam, les Philippines ou encore le Chili. Le Japon suivra début 2026, avec un lancement prévu en début d’année prochaine.comme les États-Unis, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada ou encore l’Australie. Apple renforce ainsi sa couverture en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, des zones stratégiques pour la croissance de ses services.Jusqu’ici, Apple Fitness+ proposait ses entraînements uniquement en anglais, avec des sous-titres pour les marchés non anglophones. Désormais, des centaines de séances sont disponibles avec un doublage vocal généré numériquement.Enfin ou presque ? En effet, les langues espagnole et allemande sont les premières concernées, avec un ajout du japonais lors du lancement au Japon. Apple précise que ces voix sont modélisées à partir des voix réelles des 28 coachs Fitness+, afin de conserver leur ton, leur rythme et leur personnalité.Les utilisateurs peuvent donc choisir la langue audio après avoir lancé une séance, et définir une langue préférée dans l’app Fitness, qui. De nouveaux épisodes doublés seront ajoutés chaque semaine, signe qu’Apple mise sur cette technologie à long terme.Très populaire en Asie mais aussi en Europe et aux États-Unis, la K-Pop rejoint les catégories existantes comme Upbeat Anthems, Hip-Hop/R&B, Latin Grooves ou Latest Hits. Ce genre sera disponible dans l’ensemble des types d’entraînements, renforçant l’attractivité du service auprès d’un public plus jeune et international.Avec cette mise à jour, Apple confirme sa stratégie : adapter ses services aux usages locaux sans fragmenter l’expérience globale. Le doublage vocal, combiné à l’Apple Watch, à l’app Santé et à l’abonnement Apple One, renforce l’effet d’écosystème, tout en abaissant la barrière linguistique.