Free Mobile propose enfin l’eSIM sur l'Apple Watch !
Par Laurence - Publié le
Petit cadeau de Noël avant l'heure ! Free crée la surprise sur le marché français des télécoms. L’opérateur de Xavier Niel officialise le lancement de l’option eSIM Watch pour l’Apple Watch, tout en devenant le seul opérateur à l’inclure sans surcoût dans ses forfaits mobiles. Une annonce attendue de longue date, qui rebat clairement les cartes face à Orange et SFR (et aussi Bouygues qui est un peu à la traine).
Après des mois de rumeurs et d’impatience, Free permet enfin l’utilisation d’une Apple Watch cellulaire via une eSIM rattachée à la ligne principale. L’opérateur devient ainsi le troisième acteur français à proposer cette fonctionnalité, après Orange et SFR, à la faveur de la mise à jour iOS 26.2.
Concrètement, les abonnés Free peuvent désormais utiliser leur Apple Watch de manière totalement autonome, sans dépendre en permanence de leur iPhone. Appels, SMS et données mobiles restent accessibles directement depuis la montre, un atout appréciable pour le sport, les déplacements ou les usages du quotidien.
Profitez de l'eSIm sur Apple Watch chez Free
C’est là que Free frappe une seconde fois. En effet, l’option eSIM Apple Watch est incluse sans aucun frais dans les forfaits Free 5G et Série Free, sans coût d’activation. À titre de comparaison, Orange (et Sosh) comme SFR (et RED) facturent tous deux cette option... 5 euros par mois.
Cette différence tarifaire est significative, et place Free dans une position très compétitive. Forcément, cela met la pression sur les deux opérateurs la proposant déjà mais surtout Bouygues Telecom, toujours absent de ce segment.
L’activation de l’eSIM se fait directement depuis l’application Apple Watch sur l’iPhone. L’option est limitée à une seule montre par ligne, compatible à partir de l’Apple Watch Series 6, et fonctionne en 4G uniquement. Notons qu'à ce jour, seul Orange propose une eSIM Apple Watch compatible 5G, mais exclusivement pour les abonnés à son forfait 5G+.
Enfin, Free commercialise désormais les Apple Watch dans son réseau de boutiques. Une première pour l’opérateur, qui complète logiquement le lancement de l’eSIM Watch et vise clairement à séduire de nouveaux clients à l’approche des fêtes de fin d’année.
Avec cette annonce, Free Mobile réussit un joli coup : répondre à une attente ancienne, enrichir son offre sans augmenter ses tarifs, et renforcer un peu plus son image d’opérateur disruptif sur le marché français.
Une attente enfin levée pour les abonnés Free
Une option gratuite !
Free se lance aussi dans la vente d’Apple Watch
