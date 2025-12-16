Free Mobile propose enfin l’eSIM sur l'Apple Watch !

Une attente enfin levée pour les abonnés Free

Une option gratuite !

Free se lance aussi dans la vente d’Apple Watch

Après des mois de rumeurs et d’impatience,. L’opérateur devient ainsi le troisième acteur français à proposer cette fonctionnalité, après Orange et SFR, à la faveur de la mise à jour iOS 26.2.Concrètement,, sans dépendre en permanence de leur iPhone. Appels, SMS et données mobiles restent accessibles directement depuis la montre, un atout appréciable pour le sport, les déplacements ou les usages du quotidien.. En effet, l’option eSIM Apple Watch est inclusedans les forfaits Free 5G et Série Free,À titre de comparaison, Orange (et Sosh) comme SFR (et RED) facturent tous deux cette option... 5 euros par mois.Cette différence tarifaire est significative, et place. Forcément, cela met la pression sur les deux opérateurs la proposant déjà mais surtout Bouygues Telecom, toujours absent de ce segment.L’activation de l’eSIM se fait directement depuis l’application Apple Watch sur l’iPhone., compatible à partir de l’Apple Watch Series 6, et fonctionne en 4G uniquement. Notons qu'à ce jour, seul Orange propose une eSIM Apple Watch compatible 5G, mais exclusivement pour les abonnés à son forfait 5G+.Une première pour l’opérateur, qui complète logiquement le lancement de l’eSIM Watch et vise clairement à séduire de nouveaux clients à l’approche des fêtes de fin d’année.Avec cette annonce,: répondre à une attente ancienne, enrichir son offre sans augmenter ses tarifs, et renforcer un peu plus son image d’opérateur disruptif sur le marché français.