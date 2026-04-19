Écran noir et punition de 48h : il pousse l'Apple Watch Ultra 3 au-delà de la limite interdite

On en dit quoi ?



On salue le test, bien préparé et bien raconté. L'Apple Watch Ultra 3 est une montre connectée qui fait aussi ordinateur de plongée, pas l'inverse, et cette vidéo le prouve bien. Pour la grande majorité des plongeurs loisir qui ne dépassent jamais 30 mètres, c'est un outil plus que correct, avec en prime tout le confort d'une smartwatch au quotidien. Mais la limite des 40 mètres est une vraie limite, pas juste un chiffre sur la fiche technique.