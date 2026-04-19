Écran noir et punition de 48h : il pousse l'Apple Watch Ultra 3 au-delà de la limite interdite
Par Vincent Lautier - Publié le
Un moniteur de plongée français basé en Polynésie a emmené son Apple Watch Ultra 3 à plus de 44 mètres de profondeur, bien au-delà de la limite officielle de 40 mètres fixée par Apple. Résultat : écran noir, verrouillage de 48 heures et quelques surprises documentées en vidéo sur TikTok.
Antoine Diver, moniteur de plongée en Polynésie, a publié sur TikTok une vidéo d'environ une minute et demie dans laquelle il teste son Apple Watch Ultra 3 équipée de l'application Oceanic+. Pour rappel, cette app développée avec Huish Outdoors transforme la montre en ordinateur de plongée certifié EN13319, avec un algorithme de décompression Bühlmann ZHL-16C, le même que l'on retrouve dans les ordinateurs dédiés. La descente se passe bien jusqu'à 28 mètres, avec un affichage correct de la profondeur, du temps, de la température de l'eau et du temps de non-décompression. Mais à 40 mètres, la montre déclenche une alerte :
À 44 mètres, l'écran de la montre s'éteint. Plus rien. Le plongeur le savait et avait anticipé la séquence (rien n'est improvisé à cette profondeur, comme il le rappelle). Les données de profondeur et de temps finissent par revenir, mais le mode normal de l'application Oceanic+ ne reprend pas. La montre bascule en
Pour les sorties récréatives classiques sans décompression, l'Apple Watch Ultra 3 avec Oceanic+ fait le boulot. Elle affiche la profondeur, le temps de non-décompression, les alertes de vitesse de remontée, les paliers de sécurité et synchronise les carnets de plongée sur iPhone avec coordonnées GPS.
Le tout sur un écran de 49 mm en titane poussé à 3 000 nits, qui se lit bien sous l'eau. Par contre, au-delà de 40 mètres, c'est donc un gros niet. Apple le dit d'ailleurs clairement : la montre ne doit pas être utilisée comme seul instrument de plongée, et un ordinateur dédié reste recommandé pour les profils plus engagés.
On salue le test, bien préparé et bien raconté. L'Apple Watch Ultra 3 est une montre connectée qui fait aussi ordinateur de plongée, pas l'inverse, et cette vidéo le prouve bien. Pour la grande majorité des plongeurs loisir qui ne dépassent jamais 30 mètres, c'est un outil plus que correct, avec en prime tout le confort d'une smartwatch au quotidien. Mais la limite des 40 mètres est une vraie limite, pas juste un chiffre sur la fiche technique.
Un test au-delà des 40 mètres
Antoine Diver, moniteur de plongée en Polynésie, a publié sur TikTok une vidéo d'environ une minute et demie dans laquelle il teste son Apple Watch Ultra 3 équipée de l'application Oceanic+. Pour rappel, cette app développée avec Huish Outdoors transforme la montre en ordinateur de plongée certifié EN13319, avec un algorithme de décompression Bühlmann ZHL-16C, le même que l'on retrouve dans les ordinateurs dédiés. La descente se passe bien jusqu'à 28 mètres, avec un affichage correct de la profondeur, du temps, de la température de l'eau et du temps de non-décompression. Mais à 40 mètres, la montre déclenche une alerte :
Death target alert reached. Les plongeurs, qui se décrivent comme
un peu coquins, décident quand même de continuer jusqu'à 44 mètres.
@antoinediver
Vidéo de Antoine Diver♬ son original - @antoinediver
Écran noir et passage en mode restreint
À 44 mètres, l'écran de la montre s'éteint. Plus rien. Le plongeur le savait et avait anticipé la séquence (rien n'est improvisé à cette profondeur, comme il le rappelle). Les données de profondeur et de temps finissent par revenir, mais le mode normal de l'application Oceanic+ ne reprend pas. La montre bascule en
depth mode, un mode restreint qui n'affiche plus que la profondeur et le temps écoulé. Toutes les informations de décompression et de palier disparaissent. Et ce verrouillage persiste pendant 48 heures, ce qui rend la montre inutilisable comme ordinateur de plongée pendant deux jours.
Un compagnon pour la plongée loisir, pas pour la plongée technique
Pour les sorties récréatives classiques sans décompression, l'Apple Watch Ultra 3 avec Oceanic+ fait le boulot. Elle affiche la profondeur, le temps de non-décompression, les alertes de vitesse de remontée, les paliers de sécurité et synchronise les carnets de plongée sur iPhone avec coordonnées GPS.
Le tout sur un écran de 49 mm en titane poussé à 3 000 nits, qui se lit bien sous l'eau. Par contre, au-delà de 40 mètres, c'est donc un gros niet. Apple le dit d'ailleurs clairement : la montre ne doit pas être utilisée comme seul instrument de plongée, et un ordinateur dédié reste recommandé pour les profils plus engagés.
On en dit quoi ?
On salue le test, bien préparé et bien raconté. L'Apple Watch Ultra 3 est une montre connectée qui fait aussi ordinateur de plongée, pas l'inverse, et cette vidéo le prouve bien. Pour la grande majorité des plongeurs loisir qui ne dépassent jamais 30 mètres, c'est un outil plus que correct, avec en prime tout le confort d'une smartwatch au quotidien. Mais la limite des 40 mètres est une vraie limite, pas juste un chiffre sur la fiche technique.