TikTok passe partiellement sous contrôle américain. Qu'est-ce que ça change ?

Un TikTok américain, sous contrôle renforcé

libre de toute manipulation extérieure

Et en France ? TikTok sous surveillance pour ses effets sur les adolescents

Vers un scénario à l’américaine en Europe ?

, conformément à la loi adoptée en 2024 — le— qui imposait à ByteDance de vendre TikTok à une entité non chinoise sous peine d’interdiction pure et simple.Dans les faits, cette nouvelle structure aura la responsabilité directe de la. Celui-ci devra être réentraîné exclusivement à partir de données américaines, afin de garantir que le fil de contenus soitOracle jouera un rôle clé dans ce dispositif, avec pour mission d’auditer et certifier la conformité de TikTok aux exigences de sécurité nationale américaines. TikTok USDS est censée fonctionner comme, tandis que ByteDance conservera un rôle plus global sur l’interopérabilité des produits, la publicité et le e-commerce.Après une interdiction en janvier, suivie de nombreuses extensions décidées par Donald Trump,, mettant un terme — au moins provisoire — à la saga TikTok aux États-Unis.Si le dossier américain est avant tout géopolitique,Depuis 2024, plusieurs travaux parlementaires et enquêtes de régulateurs s’intéressent aux effets de la plateforme sur la santé mentale des adolescents.En France,. Une commission d’enquête du Sénat a auditionné des psychologues, des associations de parents et des spécialistes du numérique, pointant un risque réel d’addiction algorithmique, notamment chez les plus jeunes.Contrairement aux États-Unis,, en particulier en matière de modération, de protection des mineurs et de fonctionnement de l’algorithme de recommandation. Pour le moment, il n'est pas question de scission mais plus d'âge minimal pour y accéder — ce qui pose un autre souci celui de la vérification et de la responsabilité.. Avec le(DSA) et le(DMA), l’Union européenne dispose désormais d’outils bien plus puissants qu’auparavant. En cas de manquements graves et répétés, les sanctions pourraient dépasser les simples amendes, allant jusqu’à des restrictions structurelles sur certaines activités.Sans aller jusqu’à une vente forcée comme aux États-Unis,, renforçant l’idée qu’une plateforme étrangère peut être contrainte de modifier en profondeur son fonctionnement pour rester sur un marché stratégique.Entre souveraineté numérique,, TikTok reste ainsi au cœur d’un bras de fer mondial. Et l’accord américain, loin de clore le débat, pourrait bien en ouvrir un nouveau côté européen.