Asus dévoile la VivoWatch 6 Plus, une montre santé qui mesure la tension et l'ECG au poignet

On en dit quoi ?



Honnêtement, voir Asus pousser la santé préventive plutôt que de sortir une énième montre sportive, c'est plutôt malin. La tension sans brassard au poignet reste un peu le Graal du secteur, sauf que c'est aussi le genre de promesse qu'on attend de voir validée, idéalement avec une vraie caution médicale, avant de s'emballer. Le coach IA, lui, sent encore l'argument marketing tant qu'on n'a pas vu ce qu'il a dans le ventre. Mais le vrai souci du moment, c'est qu'on ne sait ni quand ni à quel prix on pourra l'offrir en France. Alors, prêts à confier votre tension à une montre, ou vous attendez d'abord le feu vert de votre cardiologue ?