Asus dévoile la VivoWatch 6 Plus, une montre santé qui mesure la tension et l'ECG au poignet
Par Vincent Lautier - Publié le
Au Computex 2026, Asus a présenté la VivoWatch 6 Plus, sa nouvelle montre connectée tournée vers la santé. Écran AMOLED, boîtier en titane, mesure de la tension sans brassard, électrocardiogramme et coach de bien-être dopé à l'IA. Reste une grande inconnue, le prix et la date de sortie en France.
Asus n'est pas le premier nom qui vient à l'esprit sur le terrain des montres connectées, et pourtant la marque y revient avec une approche différente, davantage centrée sur la santé que sur le sport. La VivoWatch 6 Plus, montrée cette semaine au salon Computex de Taipei, affiche un écran AMOLED de 1,43 pouce protégé par du verre saphir, le tout logé dans un boîtier en alliage de titane et certifié IP68 contre la poussière et l'eau. On est donc sur une finition haut de gamme, loin du bracelet connecté basique. Asus la positionne comme un outil de prévention santé, pas comme une simple montre de running.
Le cœur du produit, ce sont ses capteurs. La VivoWatch 6 Plus promet une mesure de la tension artérielle sans brassard, un électrocardiogramme (l'ECG, qui enregistre l'activité électrique du cœur), le taux d'oxygène dans le sang et même une analyse des mouvements respiratoires pendant le sommeil. Asus ajoute un suivi de la démarche et, surtout, un coach de bien-être animé par l'intelligence artificielle, censé transformer toutes ces données en conseils personnalisés de récupération et d'hygiène de vie. Sur le papier, ça coche beaucoup de cases, à condition que la fiabilité suive en conditions réelles.
Et c'est là que ça se complique. Asus annonce un lancement mondial, mais sans donner ni prix officiel, ni date précise, ni le moindre calendrier pour la France. De quoi rester un peu sur sa faim. Bonne nouvelle quand même, la gamme VivoWatch se trouve parfois en France. On peut donc espérer une arrivée française de cette version Plus. Côté concurrence, la tension et l'ECG la placent face à l'Apple Watch, qui n'a d'ailleurs toujours pas ouvert la mesure de tension en France.
Honnêtement, voir Asus pousser la santé préventive plutôt que de sortir une énième montre sportive, c'est plutôt malin. La tension sans brassard au poignet reste un peu le Graal du secteur, sauf que c'est aussi le genre de promesse qu'on attend de voir validée, idéalement avec une vraie caution médicale, avant de s'emballer. Le coach IA, lui, sent encore l'argument marketing tant qu'on n'a pas vu ce qu'il a dans le ventre. Mais le vrai souci du moment, c'est qu'on ne sait ni quand ni à quel prix on pourra l'offrir en France. Alors, prêts à confier votre tension à une montre, ou vous attendez d'abord le feu vert de votre cardiologue ?
Une montre pensée pour la prévention
Asus n'est pas le premier nom qui vient à l'esprit sur le terrain des montres connectées, et pourtant la marque y revient avec une approche différente, davantage centrée sur la santé que sur le sport. La VivoWatch 6 Plus, montrée cette semaine au salon Computex de Taipei, affiche un écran AMOLED de 1,43 pouce protégé par du verre saphir, le tout logé dans un boîtier en alliage de titane et certifié IP68 contre la poussière et l'eau. On est donc sur une finition haut de gamme, loin du bracelet connecté basique. Asus la positionne comme un outil de prévention santé, pas comme une simple montre de running.
Tension, ECG et coach dopé à l'IA
Le cœur du produit, ce sont ses capteurs. La VivoWatch 6 Plus promet une mesure de la tension artérielle sans brassard, un électrocardiogramme (l'ECG, qui enregistre l'activité électrique du cœur), le taux d'oxygène dans le sang et même une analyse des mouvements respiratoires pendant le sommeil. Asus ajoute un suivi de la démarche et, surtout, un coach de bien-être animé par l'intelligence artificielle, censé transformer toutes ces données en conseils personnalisés de récupération et d'hygiène de vie. Sur le papier, ça coche beaucoup de cases, à condition que la fiabilité suive en conditions réelles.
Prix et sortie en France, le grand flou
Et c'est là que ça se complique. Asus annonce un lancement mondial, mais sans donner ni prix officiel, ni date précise, ni le moindre calendrier pour la France. De quoi rester un peu sur sa faim. Bonne nouvelle quand même, la gamme VivoWatch se trouve parfois en France. On peut donc espérer une arrivée française de cette version Plus. Côté concurrence, la tension et l'ECG la placent face à l'Apple Watch, qui n'a d'ailleurs toujours pas ouvert la mesure de tension en France.
On en dit quoi ?
Honnêtement, voir Asus pousser la santé préventive plutôt que de sortir une énième montre sportive, c'est plutôt malin. La tension sans brassard au poignet reste un peu le Graal du secteur, sauf que c'est aussi le genre de promesse qu'on attend de voir validée, idéalement avec une vraie caution médicale, avant de s'emballer. Le coach IA, lui, sent encore l'argument marketing tant qu'on n'a pas vu ce qu'il a dans le ventre. Mais le vrai souci du moment, c'est qu'on ne sait ni quand ni à quel prix on pourra l'offrir en France. Alors, prêts à confier votre tension à une montre, ou vous attendez d'abord le feu vert de votre cardiologue ?