Apple Watch : et si vos bracelets devenaient tous incompatibles...
Par Laurence - Publié le
L’Apple Watch n’a pas connu de véritable révolution esthétique depuis plusieurs années. Si la Series 10 avait bien inauguré un boîtier plus fin et un écran légèrement agrandi, son design restait très proche des générations précédentes. Mais cela pourrait enfin changer. Selon un nouveau rapport relayé par le leaker chinois Instant Digital, Apple préparerait une refonte majeure de sa montre connectée pour 2027, avec notamment un nouveau système de fixation des bracelets.
La principale nouveauté concernerait justement l’un des éléments emblématiques de l’Apple Watch : ses bracelets. D’après Instant Digital, Apple abandonnerait le mécanisme actuel au profit d’un nouveau système de fixation, probablement magnétique. L’objectif serait avant tout technique : libérer davantage d’espace à l’intérieur du boîtier afin d’intégrer une batterie plus grande.
Le leaker va même jusqu’à conseiller aux utilisateurs qui envisagent d’acheter une Apple Watch en 2027 de ne pas investir dès maintenant dans une importante collection de bracelets, ceux-ci risquant tout simplement de devenir incompatibles avec la future génération. Sauf que de nombreux propriétaires d'Apple Watch ont une collection de bracelets, dont certains fort chers.
Cette rumeur n’est pas totalement nouvelle. Dès 2023, Mark Gurman évoquait une Apple Watch X destinée à célébrer le dixième anniversaire de la montre. Celle-ci devait inaugurer un design entièrement revu, un boîtier plus fin, un nouveau système d’attache magnétique ainsi qu’un écran microLED.
Finalement, Apple avait lancé une Apple Watch Series 10 relativement conservatrice, conservant la compatibilité avec tous les bracelets existants. Selon Instant Digital, ce projet n’aurait donc pas été abandonné mais simplement repoussé.
Cette échéance de 2027 n’a rien d’illogique. Apple renouvelle généralement le design de son Apple Watch tous les trois ans environ. Les Series 0 à 3 partageaient le même design, les Series 4 à 6 avaient introduit un premier changement important, puis les Series 7 à 9 une nouvelle évolution.
La Series 10, commercialisée en 2024, a inauguré la génération actuelle avec un boîtier plus fin, un écran plus grand et un nouveau dos métallique intégrant les antennes. En suivant ce rythme, une nouvelle génération de design arriverait effectivement avec la Series 13, attendue en 2027.
Au-delà du design, plusieurs technologies sont également évoquées pour cette future génération. Des précédentes rumeurs parlaient notamment d’un nouveau système de capteurs de santé, organisés en anneau sous la montre, afin d’améliorer les mesures biométriques.
Apple étudierait également une nouvelle technologie de dalle OLED pour ses futurs modèles haut de gamme, tandis que l’écran microLED, longtemps attendu, reste régulièrement évoqué même si son calendrier demeure très incertain. En revanche, la future Apple Watch Series 12, attendue cette année, ne devrait pas apporter de changement esthétique majeur et conserverait le design inauguré par la Series 10.
Si cette rumeur se confirme, Apple s’apprêterait enfin à faire évoluer l’un des éléments les plus emblématiques de son écosystème : la compatibilité des bracelets. Ce choix ne sera probablement pas accueilli avec enthousiasme par les utilisateurs qui ont investi dans plusieurs modèles au fil des années. En contrepartie, Apple pourrait gagner un espace précieux pour améliorer l’autonomie, l’un des principaux reproches adressés à l’Apple Watch depuis son lancement... Mais bien sûr tout n'est que rumeur pour le moment...
Un nouveau système d’attache pour les bracelets
La principale nouveauté concernerait justement l’un des éléments emblématiques de l’Apple Watch : ses bracelets. D’après Instant Digital, Apple abandonnerait le mécanisme actuel au profit d’un nouveau système de fixation, probablement magnétique. L’objectif serait avant tout technique : libérer davantage d’espace à l’intérieur du boîtier afin d’intégrer une batterie plus grande.
Le leaker va même jusqu’à conseiller aux utilisateurs qui envisagent d’acheter une Apple Watch en 2027 de ne pas investir dès maintenant dans une importante collection de bracelets, ceux-ci risquant tout simplement de devenir incompatibles avec la future génération. Sauf que de nombreux propriétaires d'Apple Watch ont une collection de bracelets, dont certains fort chers.
Un projet évoqué depuis plusieurs années
Cette rumeur n’est pas totalement nouvelle. Dès 2023, Mark Gurman évoquait une Apple Watch X destinée à célébrer le dixième anniversaire de la montre. Celle-ci devait inaugurer un design entièrement revu, un boîtier plus fin, un nouveau système d’attache magnétique ainsi qu’un écran microLED.
Finalement, Apple avait lancé une Apple Watch Series 10 relativement conservatrice, conservant la compatibilité avec tous les bracelets existants. Selon Instant Digital, ce projet n’aurait donc pas été abandonné mais simplement repoussé.
Une évolution cohérente avec le calendrier d’Apple
Cette échéance de 2027 n’a rien d’illogique. Apple renouvelle généralement le design de son Apple Watch tous les trois ans environ. Les Series 0 à 3 partageaient le même design, les Series 4 à 6 avaient introduit un premier changement important, puis les Series 7 à 9 une nouvelle évolution.
La Series 10, commercialisée en 2024, a inauguré la génération actuelle avec un boîtier plus fin, un écran plus grand et un nouveau dos métallique intégrant les antennes. En suivant ce rythme, une nouvelle génération de design arriverait effectivement avec la Series 13, attendue en 2027.
D’autres nouveautés pourraient accompagner cette refonte
Au-delà du design, plusieurs technologies sont également évoquées pour cette future génération. Des précédentes rumeurs parlaient notamment d’un nouveau système de capteurs de santé, organisés en anneau sous la montre, afin d’améliorer les mesures biométriques.
Apple étudierait également une nouvelle technologie de dalle OLED pour ses futurs modèles haut de gamme, tandis que l’écran microLED, longtemps attendu, reste régulièrement évoqué même si son calendrier demeure très incertain. En revanche, la future Apple Watch Series 12, attendue cette année, ne devrait pas apporter de changement esthétique majeur et conserverait le design inauguré par la Series 10.
Qu’en penser ?
Si cette rumeur se confirme, Apple s’apprêterait enfin à faire évoluer l’un des éléments les plus emblématiques de son écosystème : la compatibilité des bracelets. Ce choix ne sera probablement pas accueilli avec enthousiasme par les utilisateurs qui ont investi dans plusieurs modèles au fil des années. En contrepartie, Apple pourrait gagner un espace précieux pour améliorer l’autonomie, l’un des principaux reproches adressés à l’Apple Watch depuis son lancement... Mais bien sûr tout n'est que rumeur pour le moment...