Apple Watch : et si vos bracelets devenaient tous incompatibles...

Qu’en penser ?



Si cette rumeur se confirme, Apple s’apprêterait enfin à faire évoluer l’un des éléments les plus emblématiques de son écosystème : la compatibilité des bracelets. Ce choix ne sera probablement pas accueilli avec enthousiasme par les utilisateurs qui ont investi dans plusieurs modèles au fil des années. En contrepartie, Apple pourrait gagner un espace précieux pour améliorer l’autonomie, l’un des principaux reproches adressés à l’Apple Watch depuis son lancement... Mais bien sûr tout n'est que rumeur pour le moment...